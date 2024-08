Madagascar: Dina Razafimahatratra - « C'est une aubaine pour le tennis malgache »

interview

Dina Razafimahatratra, le plus haut gradé dans le domaine du coaching de tennis à Madagascar avec son diplôme de niveau III, vient d'être nommé membre du Comité de développement et événements des jeunes auprès de la Confédération Africaine de tennis. Il répond à nos questions.

Dina Razafimahatratra, vous venez d'être nommé membre du comité de développement et événements des jeunes de la Confédération Africaine de Tennis. Pouvez-vous donner plus de précisions sur cette nouvelle fonction ?

Être nommé au sein de ce genre de comité demeure une vraie aubaine pour moi et le tennis malgache. C'est au sein de ce comité que tout se décidera sur ce qui est par exemple de l'attribution de l'organisation d'un événement continental ou régional à un pays donné pour les catégories U12, U14, U16 et U18.

Quelles sont les conditions à remplir pour être nommé à un tel poste ?

La Confédération africaine de tennis (CAT) a fait un appel à candidature il y a plus de trois mois. Et j'ai juste répondu à cet appel en fournissant mon CV, en expliquant entre autres mon engagement et ma passion pour le tennis (à Madagascar et pour l'Afrique) depuis plus de 10 ans. C'est un honneur d'avoir été retenu parmi les grands noms du tennis africain qui composent le comité de développement et événements des jeunes de la CAT.

%

Votre nomination marque une reconnaissance envers vos actions en faveur du tennis africain. Votre travail consiste en quoi exactement ?

Mon travail consiste à élaborer des plans de développement pour ce qui est des améliorations à faire concernant les tournois des jeunes en Afrique. Après, je serai aussi amené à dispenser des camps d'entraînement périodiques pour les meilleurs joueurs africains dans les différentes catégories. Ensuite, il y a d'autres rôles techniques pour convaincre les politiques de décider plus en faveur des jeunes en ce qui concerne leur plan de carrière tennistique.

Pour le tennis malgache, quels sont les avantages tirés de votre nomination? Est-ce que vous avez un programme particulier pour le tennis malgache ? Si oui, dans quel sens ?

Suite à ma nomination, les avantages pour le tennis malgache sont nombreux. Comme j'ai dit, c'est au sein de ce comité que tout se décidera sur les projets de développement pour les juniors. On aura un ou des avis et des idées à proposer et à défendre, c'est déjà très important. Après, moi, je suis convaincu que Madagascar peut continuer à avoir des champions et championnes d'Afrique chez les U14, U16 et même chez les U18 en leur fournissant un meilleur plan de carrière avec ce que la CAT peut apporter. Madagascar pourrait par exemple avoir un centre d'entraînement des élites africaines plus tard et pourquoi pas avoir davantage de tournois sur le circuit africain U14 et sur le circuit mondial des juniors U18.

Que manque-t-il au tennis malgache pour percer sur la scène internationale, surtout pour les seniors ?

Ce qui manque, c'est déjà le côté financier. À titre d'exemple, un joueur junior de 17 ou 18 ans doit avoir un planning annuel qui va lui coûter entre 30 000 et 40 000 dollars (frais d'entraînement, déplacement en tournois, matériel, suivi médical, etc.). Après, il y a le manque considérable de tournois pour les seniors. On a juste la Coupe Davis et la Coupe d'Afrique des nations. Du coup, nos seniors, pour évoluer, doivent s'expatrier pour trouver des structures et des tournois. Je tiens à préciser que suivre le rythme de développement du tennis mondial actuel n'a rien à voir avec celui d'il y a 20 ou 30 ans. Le plan de carrière d'un joueur donné passe avant tout par lui-même et les aides financières qu'il doit mettre sur la table pour pouvoir évoluer correctement. C'est pour cela que depuis une vingtaine d'années, 80 % de nos équipes nationales hommes et dames sont composés de joueurs et de joueuses expatriés.