Madagascar: Eau electricité - La Jirama sanctionne tout retard de paiement

La date limite de paiement des factures de la Jirama ne doit plus être dépassée. Des sanctions vont tomber pour les retardataires.

Pénalités. La Jirama encourage ses clients à payer les factures dans les délais. Cette société de production et de distribution d'eau et d'électricité appliquera des frais supplémentaires et d'autres pénalités pour ceux qui ne respectent pas les délais de paiement. « Des pénalités qui vont d'un intérêt de 5 % dans la facture du mois suivant jusqu'à la coupure, voire le dépôt du compteur », note-t-elle dans un communiqué du 2 août. Ces sanctions seront effectives à partir de la facture du mois d'août. La Jirama avancera au dix du mois la date limite de distribution des factures. La date limite de paiement sera communiquée dans ces factures.

La Jirama a jeté de l'huile sur le feu en annonçant ces nouvelles mesures, en cette période où les coupures d'eau et d'électricité s'intensifient. Elle est vivement critiquée par ses abonnés, déjà mécontents de ses services non satisfaisants.

Médiocres

« Vos services sont médiocres. Les coupures d'eau et d'électricité sont fréquentes. Ce sont les solutions à ces problèmes que vous devriez trouver, et non avancer le jour de distribution des factures», «Notre activité dépend de l'électricité. Nous serons au point tous les mois si vous faites votre travail correctement», «Il devrait également y avoir des remises à chaque coupure !», «Vous devriez aussi être pénalisés lorsqu'il y a des failles dans vos services!», « Les coupures ne sont-elles pas déjà de lourdes sanctions ? Et vous voulez nous pénaliser avec des frais supplémentaires, en plus ? », « Allez-vous aussi nous dédommager pour les pertes générées par les coupures d'électricité et les dégâts matériels sur nos appareils électroménagers causés par les surtensions ? », « C'est effectivement facile d'imposer des choses, mais dans une relation, il faut de la réciprocité. Pour repartir sur une bonne base, pourquoi ne pas améliorer vos services et ensuite, vous serez plus légitime à poser des conditions?», « Et Jirama n'est jamais sanctionnée pour ses mauvais

services ! » Telles sont les quelques réactions de ses abonnés depuis la publication de ces nouvelles mesures sur les réseaux sociaux. Pour la Jirama, cette décision a été prise pour améliorer son service et garantir une meilleure gestion des factures.

Les factures disponibles en ligne

La Jirama améliore le service de réception de factures. Elles sont désormais disponibles en ligne. Les abonnés peuvent les recevoir par e-mail, par WhatsApp ou par SMS. Ils peuvent également les consulter et les télécharger sur le site www.jirama.mg via l'Agence en ligne. Le paiement des factures a également été simplifié. Les clients ne sont plus obligés de faire la queue devant les agences. Le paiement peut s'effectuer par mobile money. Ce mode de paiement est « simple, sûr et vérifiable », selon la Jirama.