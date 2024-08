Madagascar: Accès au crédit - Le projet Fihariana favorable aux petits entrepreneurs

Les porteurs de projets et les start-ups sont à l'honneur. Ils ont désormais un accès facilité au financement avec le programme national de promotion de l'entrepreneuriat Fihariana.

Moteur de croissance. L'accès au crédit est vital pour booster la croissance économique. De ce fait, l'accès au financement est facilité pour les petites et moyennes entreprises formelles, ainsi que pour les start-ups et porteurs de projets. Celles-ci peuvent désormais bénéficier de crédits à taux préférentiels auprès des banques partenaires du programme «Fihariana» qui a été initié par le président de la République, Andry Rajoelina.

Il s'agit d'une initiative qui vise à soutenir ces porteurs de projets, qui ont besoin de fonds pour booster leurs activités, sachant que l'accès au crédit n'est pas une tâche aisée à Madagascar. Dans un communiqué de presse, ce programme fait savoir qu'à partir de ce mois d'août «Les start-ups et les porteurs de projets peuvent bénéficier du programme Fihariana en soumettant leurs dossiers sur le site web du programme et auprès des vingt-quatre délégués régionaux de celui-ci. Les PME formelles quant à elles peuvent soumettre leurs demandes auprès des banques partenaires, à savoir la BNI, la BOA et la Société Générale», indique le projet dans un communiqué de presse, hier.

Catalyseur

Les taux préférentiels pour ces demandes de crédit sont de 9 à 11 %, font savoir les responsables du programme. «En s'associant à Fihariana, les entrepreneurs malgaches reçoivent un soutien crucial. Que ce soit pour lancer une nouvelle entreprise, étendre une activité existante ou explorer de nouveaux marchés, le programme se positionne comme un catalyseur pour concrétiser les ambitions entrepreneuriales à travers la facilitation de l'accès au financement mais aussi en introduisant l'éducation entrepreneuriale et financière dans les parcours scolaires», rajoute Valérie Zafindravaka, le secrétaire exécutif du programme Fihariana.

Le programme Fihariana, depuis sa mise en oeuvre en 2019, a épaulé plus de vingt-six mille entrepreneurs à travers toute l'île. Cela a été réalisé avec un financement de 185 milliards d'ariary, destiné à soutenir les entreprises qui sont en passe de décoller. Le programme a apporté son appui dans divers secteurs porteurs, dans lesquels les entreprises malgaches commencent à prendre leurs marques. On peut citer entre autres la filière lait, l'agriculture, l'artisanat et bien d'autres secteurs porteurs.

Fihariana vise l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est la raison de ce coup de pouce à ces derniers, quel que soit leur niveau d'expérience. Ces dernières années, la Grande Île a connu une baisse de l'emploi. Fihariana est un programme national de l'État qui a pour principal objectif de donner l'opportunité aux Malgaches de convertir leurs idées d'entreprise en réalité en leur proposant un accompagnement à la fois technique et financier.