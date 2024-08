Madagascar: Africa Business Heroes 2024 - Matina Razafimahefa classée dans le top 50

Cette année, Matina Razafimahefa figure parmi le top 50 des jeunes entrepreneurs africains au concours Africa Business Heroes, à travers son projet Sayna. Deux mille jeunes entrepreneurs ont participé à la course de départ, issus de cinquante-quatre pays africains.

Le parcours entrepreneurial de la jeune Franco-malgache continue. Matina Razafimahefa, fondatrice de l'entreprise Sayna, participe au concours Africa Business Heroes 2024 encore une fois. L'ABH se déroule en Afrique, plus précisément au Caire, en Égypte. Les vingt finalistes sélectionnés s'y rendront en août. Les derniers candidats dans le top 10 seront annoncés en septembre. La grande finale se tiendra en décembre à Kigali, au Rwanda. L'année dernière, elle a déjà participé à ce concours et s'était classée dans le top 50. Le concours de l'Africa Business Heroes (ABH) est une initiative de la Fondation Jack Ma et Alibaba Philanthropy. Il vise à honorer des entrepreneurs africains.

Les dix meilleurs projets du concours bénéficieront d'une subvention de 1,5 million de dollars américains, ainsi que de formations de mentorat et d'un réseautage mondial. Des réseaux médiatiques internationaux mettront en valeur les travaux acharnés de ces jeunes entrepreneurs africains par le biais de communiqués de presse, de médias sociaux et d'articles de presse à chaque étape de la compétition. ABH présente des opportunités d'exposition significatives aux dix meilleurs finalistes par le biais d'une exposition de relations publiques et d'une couverture médiatique étendue.

Plateforme

Plusieurs domaines sont actifs dans ce concours. Il s'agit du domaine de l'agriculture, de la fabri,cation, de la technologie, de l'information et communication (TIC), de l'alimentation, de l'éducation et de la formation.

Sayna est un concept tiré du mot malgache «saina» qui signifie intelligence, d'après les explications de Matina dans une intervention plateau qu'elle a eue avec les journalistes de RFI en juin dernier. Il s'agit d'une plateforme d'apprentissage des nouvelles technologies et des codes pour les jeunes.

D'après Matina Razafimahefa, son initiative à fonder cette entreprise se focalisait sur l'encouragement des jeunes à entreprendre dans le métier du numérique, y compris pour les jeunes malgaches. « L'objectif de Sayna est d'encourager des générations malgaches à améliorer leurs conditions de vie grâce au code. On apprend à nos apprenants à diversifier leurs compétences et à chercher leurs propres revenus. À travers notre plateforme, on forme les jeunes sur le parcours de monétisation en freelance, en agence, en startup et en contrat à terme », a-t-elle clarifié lors de son intervention.

Fondée depuis six ans maintenant, la plateforme Sayna ne reste pas uniquement à Madagascar mais s'étend sur quinze pays africains. Plus de six mille jeunes africains ont déjà bénéficié de cette formation pour développer et coder en ligne. Un concours comme l'ABH reflète la diversité, le dynamisme et l'ampleur de l'entrepreneuriat sur le continent africain.