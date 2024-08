Madagascar: Conférence internationale - L'équipe Robotiako invitée à Abu Dhabi

Après avoir remporté le titre de vice-champion lors du concours Pan-African Robotics Competition (PARC) à Dakar, tenu du 22 au 28 juillet, dans la catégorie "Engineers League", l'équipe Robotiako s'apprête à franchir une nouvelle étape.

Invitée à participer à l'International Conference on Intelligent Robotics and Systems à Abu Dhabi en octobre, aux côtés des équipes de la RDC et du Mali. "Lors de cette conférence, l'une des plus grandes au monde dans le domaine de la robotique, Robotiako a pour mission de présenter les solutions que nous avons développées pendant la compétition. Ce sera une autre opportunité pour Madagascar de briller sur la scène internationale", souligne Faly Christian Andrianarison, membre de l'équipe Robotiako.

Au cours de la finale du PARC, chaque équipe devait relever deux défis majeurs. Le premier consistait en une navigation automatique, où le robot devait parcourir environ 20 mètres sur un champ agricole, en évitant les obstacles de manière autonome. Pour cette épreuve, l'équipe malgache a obtenu 34/50 points. Le second défi portait sur l'estimation des récoltes, utilisant la vision par ordinateur pour évaluer la quantité de récolte sur le champ. L'équipe Robotiako a récolté 27/40 points pour cette tâche.

"Chaque membre de l'équipe Robotiako a énormément appris en termes de technologies pendant la compétition et s'engage à partager ces connaissances au sein de leurs communautés respectives", ajoute Faly Andrianarison. "Nous tenons à remercier chaleureusement ceux qui nous ont soutenus lors de cette compétition comme le gouvernement malgache, le Forum International Des Investisseurs à Madagascar et en Afrique (FIDIMA), le secteur privé, la communauté STEM For Good Madagascar, la diaspora, ainsi que l'ambassade de Madagascar au Sénégal. Nous exprimons également notre gratitude envers la presse, notamment L'Express de Madagascar et Ao Raha, qui ont été les premiers à nous soutenir avant et pendant la compétition", déclare Andrianarison avec fierté.