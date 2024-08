Madagascar: Climat des affaires - Un accord pour protéger les investisseurs

Une étape importante franchie en matière de sécurisation des investissements et de gestion des risques à Madagascar. Hier, dans la salle les Bougainvilliers de l'hôtel Colbert à Antaninarenina, l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) et l'Assurance ARO ont signé un protocole d'accord (MOU) dans ce sens.

« Cet accord vise à transformer le paysage des investissements sur l'île, en alliant le rôle de l'EDBM en matière de promotion des investissements et celui d'ARO en gestion des risques, sous plusieurs aléas. Cela illustre comment la synergie entre les deux institutions peut catalyser un écosystème d'affaires stable et attractif », soutient Josielle Rafidy, directrice générale de l'EDBM, signataire du MOU.

Dans sa prise de parole, Lantosoa Rakotomalala, présidente du Conseil d'administration de l'EDBM, a rappelé « l'importance de l'adoption d'une nouvelle loi sur les investissements l'an passé. Avec ses trois décrets d'application, elle a pour objectif de créer un cadre juridique clair, équilibré et sécuritaire pour les investisseurs installés dans le pays ou désireux de venir ».

Tahiana Rakotoarisoa, directeur général-adjoint par intérim en charge des finances chez ARO, l'autre signataire du MOU, a insisté sur le fait que « forts de nos cinquante ans d'expérience et d'une présence à travers le pays, nous avons un éventail de produits conformes aux besoins des entreprises, de quelque nature que ce soit. Des assurances pour l'implantation et l'exploitation des entreprises, adaptées au profil du personnel, pour l'incendie et les équipements, par exemple. Nous pouvons répondre aux sollicitations des particuliers, des petites et moyennes entreprises, et des grosses firmes. Le taux de pénétration des assurances parmi la population reste insignifiant, 1 %, d'où l'existence d'une marge de progression du marché par la sensibilisation de la population ».

Il est vrai que les produits d'assurance ne sont pas la tasse de café quotidienne des Malgaches, par ignorance ou obnubilés par des fausses idées reçues. Cette fois-ci, avec des investisseurs, tout le monde devrait être sur la même longueur d'onde.

En tout cas, ce partenariat vise à instaurer la quiétude et la tranquillité parmi les investisseurs par l'instauration d'un écosystème rassurant et de confiance mutuelle. Comme l'a souligné Andry Ramanampanoharana, président du Conseil d'administration d'ARO, dans son allocution introductive. Il reste à attendre la réaction des concernés face à ces offres plus qu'incitatives.