Madagascar: Transport - Grève des conducteurs de bajaj

Les conducteurs de tricycles de Mahajanga, ou taxis moto, haussent le ton. Mercredi dernier, ils ont effectué une grève devant l'hôtel de ville dès 7 h du matin pour contester l'arrêté de la municipalité du 17 avril dernier sur la tarification de la course vers la petite plage Amborovy et le Grand pavois à 2 000 ariary. Ils ont demandé à rencontrer les responsables de la commune durant ce sit-in.

« Cette nouvelle tarification ne correspond plus à la réalité et à la conjoncture économique actuelle. Nous contestons cette décision unilatérale car le prix du carburant coûte presque 6 000 ariary alors que le tarif de la course vers Amborovy est limité à 2 000 ariary par la commune et 3 000 ariary vers le Grand pavois. Ce n'est pas raisonnable car on ne pourra pas en tirer profit vu l'éloignement géographique. De plus, il faudrait revoir aussi nos droits. Nous payons le droit d'emplacement, 14 400 ariary, alors que nous ne pouvons même pas stationner sur ces endroits réservés. Ce sont des véhicules particuliers ou pousse-pousse qui occupent nos places. Le syndicat est mis en place pour défendre l'intérêt des conducteurs. Nous attendons qu'on révise l'arrêté municipal », a prévenu le président du syndicat, Nirina Mamy Randriamohritsiva.

La circulation était paralysée par des centaines de bajajs qui ont bloqué la voie. Le préfet de Mahajanga a dû intervenir et appeler les éléments de l'OMC pour évacuer la voie. Un individu a été placé en détention provisoire à Marofoto.