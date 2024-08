Madagascar: Périmètre irriguée - Les canaux de la plaine de Mangoky ensablés

Le plus long fleuve du pays se déverse dans le canal de Mozambique et irrigue quelque 7000 ha de périmètre. Les canaux sont ensablés.

L'ensablement du canal de Mangoky, qui s'étale de la commune d'Angarazy Tanandava Station à Ambahikily, du district de Morombe, dans la région Atsimo-Andrefana, devient de plus en plus inquiétant. Le problème débute à la prise de Bevoay et se déploie sur tout le canal principal long de 30 km.

Le périmètre compte pourtant quelque 7000 ha de terrain cultivable, dont la moitié vient d'être aménagée avec le financement de la Banque africaine de développement (BAD). Le réseau d'irrigation compte 74 km de canaux secondaires et quelque 50 km de canaux tertiaires. Mais déjà, l'ensablement commence dès la prise de Bevoay et aucune goutte d'eau n'arrive vers les canaux secondaires et tertiaires.

L'ensablement a été signalé depuis 2020, mais il ne semble pas avoir été traité sérieusement. Le maire de la commune d'Ambahikily est descendu sur place pour constater la gravité de l'ensablement et demande aux autorités régionales et même au président de la République à y apporter des solutions urgentes. En effet, la direction régionale de l'Agriculture d'Atsimo-Andrefana n'a jamais engagé des solutions durables au problème d'ensablement de la prise de Bevoay, bouchant de nombreux kilomètres du canal. « L'agriculture n'a pas été possible cette saison alors que le périmètre s'étend sur 7000ha. Le problème principal reste l'irrigation qui a du mal à parfaire sa course faute d'eau. Nous demandons aux autorités de considérer cette question d'ensablement », lance Hery Ramamonjisoa, maire d'Ambahikily.

Non fonctionnels

Une machine de dragage a été envoyée, hier, à la prise de Bevoay. Le chef du district de Morombe a mobilisé des partenaires pour obtenir le véhicule. Mais le problème n'est pas résolu car la machine nécessite encore des pièces adaptées au dragage préconisé. En outre, elle n'est pas alimentée en gasoil et personne ne veut se charger de l'achat des quelques cent litres de gasoil journaliers nécessaires.

La direction régionale de l'Agriculture n'a pas de directeur depuis que celui-ci, Hervé Hagnonona, est devenu député de Betioky-Sud. Des sources expliquent que les signatures d'engagement de budget restent quelques peu problématiques. La direction a également demandé l'appui du gouvernorat d'Atsimo-Andrefana, pour l'achat du carburant et pour les engins de dragage à engager.

« La première saison de culture de ce premier semestre de l'année est sacrifiée, faute d'eau. Les canaux sont non seulement bouchés, mais nombreux sont en très mauvais états et donc non fonctionnels », rapporte un agriculteur à Tanandava Station. De plus, il craint que la seconde saison de culture ne soit encore possible. L'association des paysans agriculteurs lance aussi un appel de détresse. L'ensablement des canaux entraîne une grande insécurité car les cultivateurs chôment.