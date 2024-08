Madagascar: Toliara - La famille d'un enfant décapité menace

Un enfant de 12 ans a été retrouvé sans tête dans les environs du fokontany d'Andakoro, un fokontany entre la commune urbaine de Toliara et un fokontany appartenant au district de Toliara II. Mardi dernier, les auteurs du meurtre ont été retrouvés par les Forces de l'ordre et mis en détention. Le lendemain, la famille du défunt demande des comptes et veut récupérer la tête de l'enfant décapité.

« Nous ne procéderons pas à l'inhumation d'un corps sans tête. Nous demandons aux meurtriers de nous remettre la tête de notre enfant. Autrement, nous emmènerons et laisserons le corps aux bureaux des gendarmes», a menacé un oncle de l'enfant tué. Le mobile du meurtre n'est pas encore clair, mais en tout cas, la famille demande d'abord que l'on lui remette la tête décapitée. Elle met également en garde les meurtriers et leurs proches contre toute tentative d'intervention pour éviter la prison. « Que les familles des meurtriers viennent nous voir directement et évitent de s'engager dans des démarches parallèles. Nous les attendons fermement», ajoute l'oncle.

La sécurité dans les fokontany d'Andakoro, Antsihanaka, Ambolofoty, Betsingilo, Motombe, Ankalika n'est pas du tout rassurante pour les habitants qui demandent la présence des Forces de l'ordre. Un autre enfant à Ambolofoty a été kidnappé mais a pu s'échapper des mains de ses ravisseurs à Andalanabo Andranovory.