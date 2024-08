Maroc: Fête du Trône - Mobilisation royale et citoyenne autour de la problématique de l'eau (anthropologue)

Fès — Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du 25ème anniversaire de Son intronisation reflète la convergence sociétale d'une vision et d'une mobilisation royales et citoyennes autour d'une question stratégique fondamentale, celle de l'eau, a affirmé l'anthropologue, Faouzi Skali.

Dans une déclaration à la MAP, M. Skalli a indiqué que les besoins les plus immédiats se conjuguent avec la nécessité du déploiement d'une vision qui, pour parvenir à la souveraineté alimentaire, doit s'inscrire dans la durée et mobiliser des projets et des moyens considérables mais aussi une responsabilité et une implication de tous et à tout moment.

Le professeur-chercheur a rappelé que toutes les grandes civilisations de l'humanité se sont d'abord fondées sur la façon de gérer les ressources hydriques et agricoles, faisant observer que "dans le discours royal, les dimensions industrielles et technologiques sont elles-mêmes au service de ces deux impératifs (hydrique et agricole) qui sont au coeur d'un développement intégré et d'une vision écologique essentielle."

"Cette vision du Maroc en tant que civilisation contemporaine sollicite les citoyens - de la société civile et des acteurs institutionnels - pour assumer pleinement leur liberté d'initiative mais aussi leur responsabilité éthique, ou tout simplement légale, dans la construction de cet édifice", a-t-il soutenu.

L'expert a expliqué que les "monuments" qu'il s'agit de réaliser ici ne sont cependant pas de simples symboles de prestige mais des centres "innovants et audacieux" de développement dont les premiers bénéficiaires sont les citoyens eux-mêmes, à savoir des centrales de dessalement nourries aux énergies renouvelables et des projets de péréquation hydrique couvrant l'ensemble du territoire.

Il s'agit aussi de l'introduction de l'hydrogène vert, du développement d'une agriculture raisonnée et économe d'eau et de la promotion d'une économie énergétique circulaire et solidaire, a précisé M. Skali.

Selon ce chercheur, "le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, développe une politique de civilisation qui est le fruit d'une inspiration aux ressources multiples et d'une capacité d'innovation qui seules peuvent marquer l'Histoire et apporter durablement leurs fruits".

Pour M. Skali, "nous avons assisté pendant les 25 dernières dernières années au déploiement de cette vision humaniste et concrète du développement du Maroc ponctuée des discours de Sa Majesté le Roi qui ont en balisé le chemin".