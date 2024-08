Maroc: Tenue de la 10è réunion de la commission centrale de coordination de la formation des ISPITS

Rabat — La commission centrale de coordination de la formation des Instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé (ISPITS) a tenu, vendredi, sa 10-ème réunion en présence des différents responsables au niveau central et régional.

Selon un communiqué du ministère de la santé et de la protection sociale, cette réunion, présidée par le directeur des ressources humaines, intervient conformément aux Hautes Orientations Royales visant à accorder la plus haute priorité à la mise à niveau et la valorisation du capital humain national. Elle s'inscrit également dans le cadre de l'engagement du ministère dans l'opérationnalisation des divers chantiers et projets structurants, notamment le chantier Royal de la généralisation de la protection sociale en faveur de l'ensemble des citoyennes et citoyens, à travers la mise en oeuvre continue du chantier de la restructuration du système national de santé.

La réunion a ainsi été marquée par l'examen d'un nombre d'axes et d'orientations stratégiques importants visant à relever la capacité d'accueil des instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé, conformément aux objectifs tracés par la convention-cadre signée le 25 juillet 2022 entre le ministère de la santé et de la protection sociale, le ministère de l'économie et des finances, et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation.

Cet accord vise à augmenter les effectifs du secteur de la santé à l'horizon 2030, en vue de répondre aux engagements du Maroc pour la réalisation des Objectifs de développement durable.

Ainsi, au titre de l'année universitaire 2024-2025, la capacité d'accueil au Cycle Licence au sein de ces instituts devrait s'élever à 9.100 sièges au profit des étudiants marocains et internationaux ainsi que les étudiants de l'Ecole Royale du Personnel Paramédical Lalla Meryem, au niveau de 12 régions et 24 instituts, selon la même source.

La réunion a également évoqué les moyens de développer et d'améliorer l'offre de formation de ces instituts, en ce sens qu'environ 90 filières et 240 options seront ouvertes au niveau du cycle de licence. De même, le nombre des filières du Cycle Master devront atteindre 25, avec un total de 600 sièges, tout en veillant au lancement de nouvelles filières répondant aux spécificités de l'offre de santé dans chaque région du Royaume.

Il a été également convenu, lors de cette réunion, d'entamer la formation au niveau du cycle doctoral dès la publication de la décision portant organisation des structures d'enseignement et de recherche au sein des Instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé.

Par ailleurs, une quarantaine de projets d'accords de partenariat structurés devant être conclus entre ces instituts et des établissements universitaires et socio-professionnels ont été approuvés lors de cette réunion, avec comme objectif de développer la formation et la recherche en sciences infirmières et en techniques de la santé, ajoute le communiqué.