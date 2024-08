Madagascar: Pétanque / Sommet national doublette - 101 équipes en lice pour deux billets à Saint-Denis

Le championnat de Madagascar de pétanque doublette a été officiellement lancé hier au Boulodrome Fitaratra à Tongarivo Tanjombato.

Pour cette saison 2024, la compétition a attiré 101 équipes issues des ligues régionales, toutes en quête du titre de champion de Madagascar. Mais au-delà de la gloire locale, deux billets aller-retour pour La Réunion ainsi qu'une participation à la tournée estivale sont en jeu. Par ailleurs, les sept ligues régionales et la Fédération Sport Boules Malgache (FSBM) ont tenu une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) ce jeudi. « L'AGE s'est déroulée comme prévu.

Il a été décidé que l'équipe nationale qui participera au Championnat du Monde à Dijon en décembre sera sélectionnée par une procédure spécifique, et non pas désignée par l'équipe championne de Madagascar. La sanction qui pesait sur la FSBM a été levée, et nous restons sous la supervision de la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP). Ce mode de sélection faisait partie de leurs recommandations », a expliqué Julio Adrien Edouard Andrianirina, président intérimaire de la FSBM, lors de la cérémonie d'ouverture.

Présélection

Les vainqueurs de la Coupe de Madagascar, ainsi que les champions nationaux en tête-à-tête, doublette et triplette, et les trois joueurs en tournée en France, Hery Morondava, Donald et Bruno, sont déjà qualifiés d'office pour la présélection au mondial de Dijon. 16 joueurs minimum figurent sur la liste des présélectionnés, mais une demande d'augmentation à 20 joueurs est en attente de validation par le directeur technique national. « Nous nous engageons à travailler dans la transparence et la bonne gouvernance.

Nous avons finalisé les engagements et les procédures pour la participation au mondial qui se tiendra en décembre », a ajouté Julio Adrien. La fédération et la direction technique travaillent sur un réaménagement du calendrier des compétitions pour 2025, afin de permettre à environ 22 joueurs de participer à la tournée estivale, et envisage aussi d'envoyer des équipes féminines à ces rendez-vous. L'équipe dirigeante intérimaire de la FSBM a reçu la confiance des sept ligues en obtenant un quitus à 100%.