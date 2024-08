Madagascar: Judo / JO Paris 2024 - Beby Mahita responsable à l'Arena Champ-de-Mars

Une Malgache dans l'organisation. Nous avons rencontré une ancienne championne de judo à l'Arena Champ-de-Mars, site de compétition du judo. L'expatriée, Beby Mahita, championne de Madagascar de judo en 2004, double médaillée d'or des Jeux des Îles 2007 et médaillée de bronze au championnat d'Afrique en 2008, a une responsabilité en tant que bénévole au site de compétition du judo aux JO de Paris 2024. Elle a raté la qualification des JO de Pékin 2008, mais elle a pu y aller comme tous les autres médaillés des Jeux des Îles en guise de reconnaissance de l'État.

« Je suis responsable au service des athlètes. Nous nous occupons de la salle d'échauffement, des salons des athlètes, des couloirs où ils traversent pour arriver à la salle de compétition... et aussi des tribunes des athlètes qui ne font pas de compétition. Dans mon rôle, j'ai accès un peu partout. Je suis aussi dans le checking des accréditations, surtout au niveau sécuritaire... Nous avons des consignes de confidentialité et de sécurité. Nous avons fait des formations en ligne et pratiques avant les jeux », confie Beby Mahita.

Pierre à l'édifice

Le jour du combat de Laura, mercredi, Beby a pu l'accompagner. En tant qu'athlète, elle lui a donné quelques consignes dans la salle d'échauffement.

« Pour obtenir des responsabilités, il faut une sélection de dossiers. Lors du championnat d'Europe en novembre, j'étais consultante auprès de l'équipe du direct. Il faut quelqu'un qui connaisse le judo pour les orienter... C'est ma candidature pour le championnat d'Europe qui m'a permis d'avoir mon accès aux JO. Cela fait à peu près un an que j'ai su que j'aurai des responsabilités ici », explique-t-elle.

%

Beby s'est envolée pour la France en 2016. Après avoir refait son parcours professionnel en judo et en tant que professeur d'éducation physique et sportive, pour obtenir les équivalents de ses diplômes et le certificat de qualification professionnelle pour enseigner dans des clubs et pouvoir y exercer le métier, elle a créé sa propre école de judo depuis 2 ans. « Je suis professionnelle du judo en France... Je fais 24h de judo dans la semaine. Je suis arbitre régionale et cette année, je suis stagiaire juge kata », souligne Beby.

Elle a eu ses 3e et 4e dan en France et elle prépare actuellement son 5e dan. Beby a précisé avec fierté que « nous, Malgaches, avons notre capacité même à l'étranger, d'être parmi les responsables et dirigeants en France ». Elle a aussi avancé que « je pourrais un jour recevoir des athlètes malgaches pour un stage en collaboration avec la fédération... et je pourrais aussi envoyer des kimonos ou autres à Madagascar ».