Madagascar: Développement touristique - La route de l'artisanat lancée

Mettre en valeur le potentiel des artisans, tout en les associant au tourisme, c'est désormais possible grâce au lancement de la route de l'artisanat.

Ce circuit touristique est censé mettre en exergue les artefacts des artisans malgaches sur la route nationale 1, entre Antananarivo et Soavinandriana dans l'Itasy. Le circuit mesure cent quarante-cinq kilomètres entre ces deux points. Cette semaine, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, avec l'association nationale des guides touristiques, accompagnés par l'Office régional du tourisme d'Itasy, ont fait visiter aux professionnels du tourisme et aux médias les six stations d'artisanat qui jalonnent cette route.

Le pays regorge d'artisans qui font un travail d'orfèvre. «Ils méritent d'être mis en avant, raison pour laquelle cette route a été ouverte par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, pour faire des ateliers des artisans des lieux que les touristes peuvent visiter», concède Rabetany Andriantsilavo, directeur de la Valorisation des Produits Artisanaux auprès du ministère. On explique également que cette route vers l'Itasy n'est qu'un projet pilote, qui sera suivi par d'autres circuits bientôt.

Opportunités

Pour le ministère du Tourisme, l'enjeu est aussi la diversification des offres touristiques. Cela pourrait effectivement être une des opportunités pour la filière de reprendre de la vigueur. Plus de cent cinquante-sept métiers sont recensés dans l'artisanat, avec plus de quatre cent cinquante mille professionnels répartis aux quatre coins de l'île. Néanmoins, le secteur fait encore face à quelques difficultés, notamment en ce qui concerne l'accès aux matières premières. Celles-ci se font rares et il est parfois difficile de s'en procurer. Et même lorsqu'elles sont disponibles, les prix restent élevés. Des stratégies sont mises en place ou en cours d'élaboration pour permettre aux artisans d'avoir accès à ces matières premières. Le ministère évoque aussi la nécessité de former ces manufacturiers à l'innovation, pour pouvoir suivre les tendances du marché. Des initiatives visent également à soutenir les artisans dans la recherche de débouchés à l'étranger.