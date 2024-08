Ile Maurice: Les prix s'envolent

La hausse des prix ne cesse de choquer les consommateurs. Une barquette de raisins à Rs 250 ou des oranges à Rs 20 l'unité.

L'importation fait face à plusieurs défis. Outre la dépréciation de la roupie et le manque de devises, le fret continue d'augmenter en raison des déviations des lignes maritimes dues à la perturbation du trafic maritime au canal de Suez. Les navires doivent emprunter des routes beaucoup plus longues. Les fruits étant périssables, cela s'avère plus compliqué.

Reaz Naseebun, directeur de Real Fresh Fruits, explique que l'importation des fruits diffère des autres produits car elle dépend de la saison. «Nous sommes en période où nous devrions recevoir des raisins d'Égypte. Cependant, puisque le canal de Suez est fermé, il faut les transporter via la mer Méditerranée et passer par un port en France. Le trajet de l'Égypte à Maurice prend normalement 20 jours, mais maintenant, cela prend entre 45 et 50 jours.»

Il ajoute que pour les fruits comme les mandarines et les oranges, ils ont pu procéder de cette manière il y a un ou deux mois. «Les fournisseurs acceptaient même si cela revenait un peu plus cher.» Toutefois, pour des produits fragiles comme les raisins, les fournisseurs n'acceptent pas l'importation par bateau. Ils ne veulent pas prendre le risque de conserver ces raisins. Alors, par voie aérienne, le coût augmente. «Le fret est à 1,75 USD le kilo. Un carton de raisins pèse 5 kilos. Cela fait environ Rs 500 par carton. En sus du fret, il y a entre autres, le coût du produit et l'emballage. Un carton de raisins qui se vendait auparavant entre Rs 700 et Rs 800 coûte maintenant Rs 1 200 à Rs 1 400. Ce qui amène le prix à Rs 120 à Rs 140 à l'aéroport. Et cela ajouté aux autres frais pour l'apporter aux consommateurs», explique Reaz Naseebun. Toutefois, il ne faut pas exclure le fait qu'il peut aussi avoir des prix abusifs.

D'autre part, un fruit qui fait face à des défis majeurs en ce moment est l'olive, ce qui impacte finalement le prix de vente de l'huile d'olive au niveau mondial. Actuellement, il faut débourser environ Rs 190 à Rs 210 pour une petite bouteille de 25 cl. En plus des problèmes de fret, il y a des problèmes à la source. Selon la presse internationale, la récolte des olives est moindre cette année.

Les oléiculteurs, au Maroc ou même dans le bassin méditerranéen, notamment en Espagne, ont observé un retard dans la floraison des oliviers après une année difficile. La cause : le changement climatique affectant l'irrigation. Il y a un manque de précipitations et la chaleur, alors que l'olivier a besoin de conditions climatiques fraîches pour une bonne croissance.