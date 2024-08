Ile Maurice: Le ministre de l'Agro-industrie rassure

Si Aadil Ameer Meea a évoqué une pénurie de bovins, moutons et chèvres, le ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun a tenu à rassurer qu'il n'y a pas de manques au niveau de Maurice. C'était lors de la séance parlementaire d'hier, vendredi 2 août.

«Maurice dépend fortement des importations en provenance d'Afrique du Sud. Depuis deux mois, une épidémie de fièvre aphteuse sévit là-bas. Il y a eu quelques importations par voie aérienne, mais cela ne suffit pas à répondre à la demande locale. En raison de la pénurie, les prix du bétail mais aussi de la viande fraîche ont augmenté» a dit le parlementaire mauve. Il a fait un appel pour une diversification de nos sources d'importations afin de ne pas dépendre, dit-il, fortement de l'Afrique du Sud. «Nous pouvons signer des accords avec plusieurs pays pour qu'à l'avenir nous disposions d'une stabilité pour l'importation de bétail sur pied,» a-t-il plaidé.

Or, le ministre Seeruttun a pour sa part démenti toute pénurie de bovins, cabris ou moutons. «En fait, nous veillons à en avoir suffisamment pour le marché. Nous avons en stock 289 bovins et 1039 moutons et cabris. Il y a certes une épidémie dans le pays d'origine, mais nous nous approvisionnons dans d'autres provinces où il n'y a pas de fièvre aphteuse,» a déclaré le ministre.

D'ajouter «nous avons cherché à nous approvisionner en bétail du Kenya et de la Tanzanie. Nous avons du bétail de Rodrigues et je peux vous informer que nous avons un certain nombre d'importateurs qui ont demandé un permis en Afrique du Sud et à Rodrigues. Nous attendons quelque 600 bovins d'Afrique du Sud par bateau d'ici la mi-août,» poursuit-il qui dit suivre la situation et maintient que nous ne manquons pas de bétail à Maurice.

La séance parlementaire a été ajournée pour le 5 août à 16 heures par le Deputy Speaker, Me Zahid Nazurally.