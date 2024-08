Ile Maurice: Cyclisme - Le jour le plus long pour Christopher Lagane

Christopher Lagane s'alignera aujourd'hui sur la course en ligne des Jeux olympiques de Paris 2024. Un sacre en perspective pour notre double champion national qui n'a jamais pris part à une épreuve aussi longue, soit 273 kilomètres ! Qu'à cela ne tienne, il compte donner son maximum et si l'occasion se présente, il se glissera même dans une échappée histoire «de montrer le maillot de Maurice».

«Je suis impatient que la course commence. Ma forme est bonne et les bonnes courses que j'ai réalisées ces dernières semaines m'ont fait du bien. Certes, ce sera une course difficile en raison de la distance. Je n'ai jamais fait de courses de plus de 200 kilomètres. Mais je me suis préparé du mieux possible», confiait, hier matin, le coureur avant d'effectuer une ultime sortie d'entraînement.

Christopher a effectué la reconnaissance officielle du circuit final de 18,4 kilomètres jeudi en compagnie des autres participants - hommes et dames confondus - et l'a trouvé «spécial». «Comme la plupart des circuits dessinés en pleine ville, il est très technique. Par exemple, la montée vers le Montmartre est dure et la route est étroite», fait-il ressortir. «Je vais essayer de me glisser dans une échappée. Il faudra que ce soit une échappée qui tienne la route. Ce serait idéal de montrer le maillot de Maurice. En tout cas, je vais tout faire pour aller le plus loin possible dépendant de comment la course se passe», dira Christopher.

Le Mauricien précise que le parcours, qui comprend 2 800 mètres de dénivelé positif, conviendra aux puncheurs comme Mathieu Van der Poel que tous les spécialistes annoncent d'ailleurs comme le grand favori. «Pourquoi pas Biniam Girmay ?», pose notre compatriote. Ce serait un autre moment fort pour le cyclisme africain après les trois victoires d'étape de l'Érythréen sur le Tour de France. Le Belge Wout Van Aert sera aussi à considérer sérieusement.

Avant le circuit final exclusivement urbain, les coureurs feront une très longue escapade dans le sud-ouest de l'Île-de-France. Partant du Trocadéro, face à la Tour Eiffel, les coureurs effectueront une très grande boucle à travers les Hauts-de-Seine, les Yvelines et l'Essonne. Ils passeront devant le château de Versailles pour ensuite rejoindre la vallée de Chevreuse, haut lieu de pratique du cyclisme de la région, et qui offre l'avantage de quelques bosses à proximité de Paris. Le retour vers la capitale se fera ensuite sur le même parcours pour tout le monde avec un circuit à parcourir dans le nord et l'est de la ville avant de rejoindre le Trocadéro. Dix côtes répertoriées parsèment le parcours masculin avant de passer trois fois au sommet de la côte de la butte Montmartre.

Dans Paris, où les cyclistes entreront avec encore 59 km à parcourir, le circuit final est tracé dans le nord-est de la ville. Les cyclistes auront à passer trois fois place du Tertre, au sommet de la butte Montmartre, via la rue Lepic, avant de descendre en longeant la basilique du Sacré-Coeur, d'emprunter les rues de la Goutte-d'Or et de rejoindre les hauteurs de Paris. La rue de Ménilmontant sera prise en descente et la rue de Belleville en montée.

Un circuit de 18,4 km, parcouru deux fois dans sa totalité, avant de passer une ultime fois la butte et de redescendre immédiatement vers la Seine pour rejoindre le pont d'Iéna qui relie la Tour Eiffel au Trocadéro.

C'est au bout que sera jugée l'arrivée. Mais il y aura également la montée du boulevard Sérurier, longeant la limite est de Paris. Non-répertorié officiellement, il s'agit de 800 m à 5,2 % puis de 600 m à 4,2 %, large et roulant. Il faudra aussi composer deux fois avec la rue de Belleville, 600 m à 5,8 %.

Les côtes répertoriées

Côte des Gardes (1,9 km à 6 %)....................................À 259 km de l'arrivée

Côte de Saint-Germain-en-Laye (1 km à 5,5 %).............................. À 237 km

Côte des Mesnuls (1,1 km à 6,1 %)...................................................À 188 km

Côte de Port-Royal (1 km à 5,5 %)....................................................À 133 km

Côte de Senlisse (1,3 km à 5,3 %).....................................................À 107 km

Côte d'Herbouvilliers (800 m à 5,7 %)..............................................À 102 km

Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1,3 km à 6,3 %)........................À 93 km

Côte de Châteaufort (900 m à 5,7 %).................................................À 89 km

Côte de Bièvres (1,2 km à 6,5 %)........................................................À 76 km

Côte du Pavé des Gardes (1,3 à 6,5 %)...............................................À 68 km

Côte de la butte Montmartre (1 km à 6,5 %).À 46 km, puis 28 km et 9,5 km