Congo-Kinshasa: Kinshasa - Matinée de mobilisation pour la reconnaissance du génocide congolais

Le Réseau congolais des défenseurs des droits de l'homme a organisé, vendredi 02 août, une matinée de mobilisation au centre Liloba, dans la commune de Lemba, sous le thème : « 12 000 000 morts, réclamons la reconnaissance du génocide congolais oublié, justice et réparation ». Cette initiative vise à mobiliser les Congolais pour obtenir la création d'un tribunal pénal international pour le Congo.

L'objectif principal de cette activité est de sensibiliser et de mobiliser les Congolais pour qu'ils s'unissent et réclament la reconnaissance internationale du génocide congolais. Les organisateurs espèrent ainsi obtenir justice et réparation pour les victimes et leurs familles.

Jonas Tshiombela, coordonnateur de la Nouvelle société civile du Congo, a souligné l'importance de cette reconnaissance :

« Peuple congolais, debout et réclamons la reconnaissance du génocide congolais. Peuple congolais, debout et réclamons que justice et réparation soient faites », a-t-il scandé aux côtés des autres participants. Il a ajouté que le peuple congolais, en tant que membre de la communauté internationale, mérite la même attention que celle accordée à d'autres peuples ayant subi des génocides.

Maître Beaupol Mupemba a insisté sur la nécessité pour la Cour pénale internationale (CPI) d'enquêter et de poursuivre les auteurs des massacres perpétrés dans l'Est de la RDC :

« Il faut savoir que pour que la Cour pénale internationale soit activée, il a fallu l'adhésion de la RDC. Et donc c'est pour nous aujourd'hui un droit que la Cour pénale internationale se saisisse d'office pour les massacres qui sont commis dans l'Est de notre pays », a-t-il déclaré.

Le professeur Carlos Mupili a, pour sa part, évoqué les origines des guerres à répétition dans l'Est de la RDC, remontant à la guerre de libération menée par l'AFDL de Laurent Désiré Kabila. Selon lui, comprendre ces origines est crucial pour éradiquer les conflits actuels et prévenir de futures violences.