Congo-Brazzaville: Congo-Kazakhstan - Plusieurs accords de coopération signés à Astana

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a été reçu le 2 août à Astana par son homologue du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev. Hormis le tête-à-tête entre les deux dirigeants, des accords ont été signés en vue de renforcer les liens de partenariat entre les deux nations.

La visite officielle du chef de l'Etat congolais s'est déroulée au moment où les deux parties célèbrent le 25e anniversaire de leurs relations de coopération. Le président Denis Sassou N'Guesso a indiqué qu'au regard de leurs potentialités, le Congo et le Kazakhstan étaient capables « d'instituer une coopération plus dynamique et plus performante à travers des échanges économiques, financiers, commerciaux et culturels mutuellement avantageux ».

« Il nous incombe, à nous dirigeants des deux pays, d'améliorer la fréquence de nos rencontres, tant au plus haut niveau qu'à celui des experts, pour accélérer la promotion des partenariats gagnant-gagnant et augmenter le volume de nos échanges. Ce pari est à notre portée », a-t-il déclaré.

Après avoir salué le progrès réalisé par le Kazakhstan en matière de développement, le chef de l'Etat congolais a énuméré quelques atouts économiques du Congo, notamment le pétrole, le gaz, le bois, les minerais, les terres arables qui, selon lui, permettront aux deux pays de bâtir une coopération fructueuse.

« On peut déduire qu'un partenariat solide et durable entre le Kazakhstan et le Congo pourrait prendre toute sa place dans le processus d'édification économique et sociale auquel aspirent si ardemment nos deux peuples », a-t-il soutenu.

La République du Congo et le Kazakhstan ont, en marge de cette visite, conclu plusieurs accords destinés à consolider leur coopération. Il s'agit de l'accord entre les gouvernements des deux pays sur l'exemption mutuelle de demande de visas aux détenteurs des passeports diplomatiques ; du mémorandum sur les consultations politiques entre les ministères en charge des Affaires étrangères du Kazakhstan et celui du Congo.

Il y a eu également un accord entre le ministère du Développement numérique, de l'Innovation et de l'Industrie spatiale du Kazakhstan et celui des Postes et de l'Economie numérique du Congo, de même un mémorandum entre le ministère congolais chargé des Mines et celui de l'Industrie et de la Construction du Kazakhstan, un protocole d'accord entre le Centre financier international d'Astana et le ministère congolais de l'Economie et des Finances.

En dehors de ces textes, l'on a noté, par ailleurs, la signature d'un accord de coopération dans le domaine de l'industrie du pétrole et du gaz entre JSC Kaz MunaiGas et la Société nationale des pétroles du Congo; d'un protocole d'accord de coopération dans le domaine des technologies de l'information et de la communication entre la JSC National information technologie et l'Autorité de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE); de deux protocoles de coopération dont l'un dans le domaine du système spatial de télédétection de la terre entre JSC NC Kazakhstan Garysh Sapary et l'ARPCE; et l'autre en matière de cyber sécurité entre MSPP GL LLP et l'ARPCE.