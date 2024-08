Congo-Brazzaville: Baccalauréat technique - L'attestation de stage d'imprégnation désormais obligatoire pour les candidats

Les candidats au baccalauréat technique et professionnel au titre de l'année scolaire 2024-2025 présenteront des attestations de stage pour être considérés à cet examen, véhiculent les réseaux sociaux depuis quelques jours.

La nouvelle mesure annoncée par le ministre du tutelle, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, lors de sa descente dans différentes entreprises ayant accueilli des stagiaires, ajoutent les canaux en ligne, fait suite à l'application du décret publié le 27 mai 2023, fixant les modalités d'évaluation des épreuves des brevets et des baccalauréats techniques et professionnels, approuvé par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, et le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé.

L'article 12 de ce décret stipule que l'évaluation des épreuves des baccalauréats techniques et professionnels est effectuée sur la base des critères établis par les méthodes et instruments de l'approche par compétence. L'article 15, quant à lui, stipule que les épreuves de ces examens seront évaluées selon le mode écrit et pratique...

Au cours d'une visite dans différentes entreprises accueillant des stagiaires à Pointe-Noire, soulignent ces réseaux, le ministre a indiqué que seule l'attestation de stage donnera au candidat l'accès aux épreuves du baccalauréat.

« L'initiative de mise en stage des jeunes lycéens qui présenteront le bac l'année prochaine nous parait être un premier bout de réponse à la lancinante question de prise en charge de notre jeunesse. Mieux les jeunes seront formés, mieux nous serons rassurés du développement national. L'école doit désormais nous donner des compétences », avait-il déclaré.

Pour Ulrich Hibert Souamounou, enseignant au lycée technique industriel de Ouesso, ces stages pratiques permettront de renforcer les connaissances des stagiaires en vue de préparer une nouvelle vague des ingénieures. Selon lui, les apprenants qui passeront le baccalauréat seront ceux qui présenteront leur rapport de stage d'imprégnation car participer à un stage n'est pas forcement être dans une entreprise. Ils pourront être auprès des opérateurs économiques, artisans qui forment les apprenants, car il suffit d'acquérir des connaissances pratiques et être capable de défendre sa spécialité.

Actuellement, il se déroule sur l'ensemble du territoire national le concours d'entrée dans des écoles professionnelles. A Ouesso dans la Sangha, les épreuves ont été lancées par le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé. Au total, 118 candidats dont 78 filles se sont présentés à ce concours.

Les épreuves se déroulent dans tous les chefs-lieux des départements à l'exception de Mossendjo, a indiqué le ministre, ajoutant que les admis seront exemptés du concours d'entrée à la Fonction publique évoqué au Conseil des ministres. Ceci donne déjà, a-t-il ajouté, un avantage particulier aux admis des concours professionnels, car pour le gouvernement cette jeunesse doit être de mieux en mieux formée afin qu'elle soit l'actrice principale du développement national.