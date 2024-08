Congo-Brazzaville: Street Contest - La 7e édition aura lieu à Dolisie

La ville de Dolisie, chef-lieu du département du Niari, vibrera, le 24 août au terrain de l'As Cheminots, au rythme du basketball à la faveur du Street Contest saison 7.

Organisé par l'Association sportive et des oeuvres sociales (Asos) que dirige Abi Bamanga et qui bénéficie pour cette édition de l'appui de la ligue départementale de basketball du Niari, Street Contest va réunir plusieurs jeunes de Dolisie qui viendront partager les valeurs de tolérance et de fraternité à travers le sport.

Sur le terrain, ces vertus seront défendues par les jeunes à travers le basketball mais aussi la danse, la musique en offrant au public de belles joutes de cette discipline sportive, en mettant toujours en avant la sportivité et l'entente. Ce sont des activités recréatrices et saines au cours desquelles la bonne humeur et le sourire sont toujours présents. Des animations diverses, la musique urbaine, la danse et d'autres animations égayeront également l'assistance lors de cette activité.

Street Contest vise la sensibilisation, la prévention, la création et l'émancipation des jeunes. Cette activité a aussi pour objectif de partager les valeurs de tolérance et de fraternité à travers le sport. Elle est un moyen de créer une symbiose entre toutes les associations et les acteurs principaux concernant la jeunesse pour échanger, évoluer et grandir ensemble.

Créée en 2004, l'Asos est une structure apolitique à but non lucratif qui travaille entre l'Afrique et l'Europe. Son but est de fonder une véritable symbiose entre toutes les associations et acteurs, principalement les jeunes. A la fin du Street Contest, des équipements sportifs et autres gadgets seront remis aux participants pour perpétuer la flamme de l'entente et l'amitié par le sport comme ce fut le cas à Pointe-Noire et à Brazzaville où cette activité a déjà été organisée.