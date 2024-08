Afrique Centrale: Congo-Rwanda - Des relations bilatérales davantage renforcées

L'ambassadeur du Rwanda en République du Congo, Théoneste Mutsindashyaka, a salué, le 2 août à Brazzaville, l'excellence des relations entre les deux pays. La coopération Congo-Rwanda s'est développée au cours des dernières années dans divers domaines dont la politique, la sécurité, l'agriculture.

L'ambassadeur Théoneste Mutsindashyaka s'est félicité du soutien « indéfectible » et de la solidarité de la République du Congo envers son pays au fil des années. En effet, les relations bilatérales se sont renforcées dans les domaines politique, sécuritaire et agricole, mais également en matière judiciaire, commerciale, éducative, sportive, socio-culturelle et environnementale.

Dans le domaine industriel, de nombreux projets ont été développés tels que la réhabilitation et le développement du parc industriel et commercial de Maloukou, à environ 45km de Brazzaville, ainsi que les projets agricoles portant sur 12000 hectares de terres cultivables. « Ces projets ont pour objectif la création des richesses et d'emploi, dans l'esprit gagnant-gagnant et pour le bénéfice mutuel de nos peuples », a assuré Théoneste Mutsindashyaka.

Le diplomate rwandais s'est exprimé à la faveur d'une cérémonie commémorative du 30e anniversaire de la libération du Rwanda, marquant la fin du génocide des Tutsis en 1994. Plusieurs autorités ont pris part à la rencontre, notamment les ministres de la Coopération internationale, Denis Cristel Sassou-N'Guesso; de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo; du Développement industriel, Antoine Thomas Nicephore Fylla Saint-Eudes; et de la Santé, Gilbert Mokoki; ainsi que le corps diplomatique, de nombreux invités et membres de la communauté rwandaise.

L'ambassadeur du Rwanda a également salué la mémoire des victimes du génocide et ceux qui ont sacrifié leur vie pour la libération du Rwanda, citant les hommes et femmes « courageux » de l'Armée patriotique rwandaise. L'objectif ultime de la libération, selon l'intervenant, est de bâtir un pays où chaque Rwandais est valorisé et où le citoyen est au centre de toute action gouvernementale.

Enfin, l'ambassadeur Théoneste Mutsindashyaka a insisté sur les progrès réalisés par le Rwanda les trente dernières années, principalement dans les secteurs des infrastructures, de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable et à l'électricité, la lutte contre la pauvreté, l'égalité entre les sexes. « L'espérance de vie est passée de 53.7 ans en 1994 à 69.9 ans aujourd'hui. Le nombre de femmes au Parlement était de 14,9% en 1994 et est maintenant à 63.75%, soit le taux le plus élevé au monde », a-t- il énuméré lors de la soirée.

L'ambassadeur a conclu sur l'ambition du président Paul Kagame, réélu le 15 juillet dernier, qui est de transformer le Rwanda en un pays à revenu élevé d'ici à 2050.