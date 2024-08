Congo-Brazzaville: Crédit carbone - Le Congo attend le versement d'une tranche de 8,3 millions de dollars

Le financement attendu de 8 371 060 de dollars, soit environ 5 milliards FCFA, vise à récompenser le Congo pour ses efforts en matière de conservation forestière et de réduction des émissions de gaz carbonique. Ce crédit carbone devrait être distribué aux bénéficiaires désignés, conformément au Plan de partage de bénéfice.

Le montant de 8 371 060 de dollars correspond à 1674 212 tCO2 que le pays a pu stocker en 2020. Ces chiffres sont contenus dans le rapport de vérification et de validation du cabinet Aenor, qui a réalisé l'audit entre novembre 2023 et juillet dernier. Après plusieurs mois d'investigations et d'échange avec l'équipe de gestion du Programme de réduction des émissions-Sangha Likouala (PRE-SL), l'auditeur indépendant va rendre public son rapport le 26 août.

En effet, la publication de l'audit devrait conformer le rapport de réduction des émissions réalisées par le PRE-SL et surtout le payement du fonds carbone censé être distribué aux bénéficiaires du programme. Il s'agit du tout premier paiement du fonds carbone que le Congo va recevoir au titre de financement avec pour base les résultats en lien avec la réduction des émissions vérifiées, conformément au contrat d'achat de crédits de réduction des émissions.

Conçu par le gouvernement et la Banque mondiale, le PRE-SL est un programme juridictionnel de réduction des émissions liées à la déforestation, à la dégradation des forêts qui intègre la gestion durable des forêts, la conservation de la biodiversité et l'accroissement des stocks de carbone forestier dans les départements de la Likouala et de la Sangha, afin de produire des crédits de réduction des émissions. Le programme a déjà connu des temps forts avec les activités de sensibilisation des parties prenantes, des consultations communautaires en vue de l'actualisation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale, ainsi que la collecte des données d'activités dans les concessions forestières.

%

Ces travaux de terrain ont abouti à l'élaboration du rapport de suivi des réductions des émissions selon le modèle édicté par le Fonds de partenariat pour le carbone forestier, une des entités de la Banque mondiale. L'équipe de gestion du PRE-SL a finalisé et transmis son rapport à la Banque mondiale depuis le 30 Juin 2023. Ce rapport a ensuite été transmis à l'auditeur indépendant.