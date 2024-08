Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Aout 2024

Ouganda : JO 2024- L ’ougandais Joshua Cheptegei sacré champion olympique sur 10 000 mètres

L'Ougandais Joshua Cheptegei, triple champion du monde en titre et médaillé d'argent olympique à Tokyo en 2021, a été sacré champion olympique du 10 000 mètres aux Jeux olympiques de Paris, ce vendredi 2 août 2024. Il a devancé l'Éthiopien Berihu Aregawi et l'Américain Grant Fisher. L'Ougandais Joshua Cheptegei, roi des courses de fond, a remporté l'or olympique du 10 000 mètres, premier titre décerné sur la piste violette du Stade de France aux Jeux olympiques de Paris. Déjà titré sur 5000 mètres à Tokyo en 2021, en plus de l'argent du 10 000 mètres, le triple champion du monde de la discipline a complété à 27 ans son formidable palmarès grâce à 500 derniers mètres de folie, pour couper la ligne en 26'43"14, devant l'Éthiopien Berihu Aregawi (26'43"44) et l'Américain Grant Fisher (26'43"46). (Source : Rfi)

Maroc : JO 2024 - Le Maroc se qualifie en demi-finale du tournoi de football

Deux ans après la quatrième place historique du Maroc à la Coupe du monde 2022, l’équipe olympique s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de football après sa victoire en quarts de finale devant les États-Unis (4-0) ce vendredi 2 août. Les Lionceaux de l’Atlas joueront la première demie de leur histoire aux JO contre le vainqueur du quart de finale entre le Japon et l’Espagne. On ne sait pas combien ils étaient, mais bien assez pour mettre le feu, faire un bruit d’enfer, et porter leur équipe vers une demi-finale historique au tournoi olympique du football. Le Maroc est dans le dernier carré et se rapproche d’une médaille olympique, la première au foot, et il le doit en partie à ses milliers de supporters qui ont investi le Parc des Princes et ses 45 000 places. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : JO Paris 2024 /Athlétisme - Marie Josée Ta Lou se blesse en pleine course

La sprinteuse ivoirienne, Marie Josée Talou s’est blessée lors de finale du 100m dame des jeux Olympique de Paris a constaté Abidjan.net ce samedi 03 aout 2024. Cette blessure a conduit l’athlète ivoirienne à finir à la dernière place en 13.79. Malgré sa blessure Marie Josée Talou a tenu à finir sa course. Bien avant ce triste épisode, Marie Josée Talou s’est qualifiée pour la finale du 100 mètres féminin avec un chrono de 11.01 occupant ainsi le rang de deuxième du podium derrière l’américaine Melissa Jefferson 10.99. (Source : abidjan.net)

Niger : Sécurité et défense- Le Cnsp réorganise le dispositif sécuritaire pour l'adapter aux objectifs de défense et de protection des populations (Président)

Le Général de Brigade Abdourahamane Tiani a annoncé, ce samedi 3 août lors d’un entretien, que le Cnsp a initié la réorganisation rapide du dispositif sécuritaire pour l'adapter aux objectifs de défense et de protection des populations. Parmi ces mesures, a précisé le chef de l'État nigérien, figurent le redéploiement et la montée en puissance de nos FDS.« Nous avons également programmé la montée en puissance en effectif de nos Forces de Défense et de Sécurité, et le cas le plus récent est le recrutement de 10000 hommes qui a déjà commencé le 1er juillet et qui s’effectuera en deux phases pour des raisons de formation de qualité », a déclaré le Président du Cnsp. Qui a, auparavant, rappelé qu’ils ont trouvé dans le domaine de la sécurité, « une situation de chaos, qu’on ne peut comprendre que lorsqu’on la vit au quotidien et lorsqu’on est au Niger ». Cette «situation sécuritaire est née de la volonté de certaines puissances pour continuer à nous dominer malheureusement avec la complicité de certains nigériens », a-t-il déploré. (Source :Anp)

Sénégal : Diplomatie- Le Ministère de l’intégration africaine et des Affaires Étrangères rappelle à l’ordre l’ambassadeur de l’Ukraine

Après convocation, au ministère de l’Intégration africaine, l’ambassadeur d’Ukraine au Sénégal vient de recevoir notifier une mise en garde des autorités sénégalaises. Ce après la publication sur par page facebook de l’ambassade d’une vidéo de propagande de l’armée ukrainienne accompagnée d’un commentaire de l’Ambassadeur d’Ukraine. Dans une note en date du 03 Aout 2024, il est écrit : « Le Ministère de l’intégration africaine et des affaires étrangères a pris connaissance, avec surprise, de la publication sur la page Facebook de l’Ambassade d’Ukraine à Dakar d’une vidéo de propagande de l’armée ukrainienne accompagnée d’un commentaire de l’Ambassadeur d’Ukraine lui-même apportant un soutien sans équivoque et sans nuance à l’attaque terroriste perpétrée, entre les 25 et 27 juillet 2024, dans le Nord Mali, par des rebelles Touaregs et des membres du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) contre les Forces Armées du Mali (FAMA) ayant entrainé d’importantes pertes en vies humaines en leur sein d’une vidéo de propagande de l’armée ukrainienne accompagnée d’un commentaire de l’Ambassadeur d’Ukraine ». (Source : adakar.com)

Mali: Lutte contre le terrorisme - 9 organisations de la société civile sénégalaise condamnent le soutien de Kiev aux terroristes

Suite à l'attaque de Tinzaouatène, 9 organisations de la société civile sénégalaise ont rédigé une déclaration commune. Les signataires rappellent : Des déclarations d’Andrei Yusov, porte-parole du renseignement ukrainien, ont circulé sur Internet affirmant qu’il existait un soutien de Kiev aux groupes terroristes. L’ambassade d’Ukraine au Sénégal a publié une vidéo sur Facebook* se ventant de ces déclarions dans lesquelles Yusov évoque « l’assistance ukrainienne apportée aux rebelles dans le cadre de ces conflits ». Déplorant une situation sécuritaire "alarmante" au Sahel dans le contexte des attaques effectuées par des "groupes terroristes financés et formés par l’Occident", les organisations témoignent leur soutien aux Forces armées maliennes et aux Forces armées de l’Aes. (Source : abamako.com)

Burkina Faso :« Chemin de l’Espoir » - Une panacée musicale contre l’adversité entre le Burkina Faso et les États-Unis

Kounest, de son vrai nom Nestor Koudougou, un musicien chrétien Burkinabè vivant aux Etats Unis, a présenté son tout premier album à la presse le vendredi 02 août 2024. « Chemin de l’espoir » est un « Extended Play » (EP) de quatre titres réalisés entre Ouagadougou et New York. « Chemin de l’Espoir » est une aventure musicale qui capture l’essence de la foi chrétienne à travers une diversité de styles, des balades aux rythmes entraînant des chants de louange. Chaque chanson étant une invitation à une expérience spirituelle immersive. Cet album propose quatre stations le long du chemin, offrant chacune une diversité dans l’exploration de l’espoir. « Chemin de l’Espoir » débute avec « Cette montagne se déplacera », une promesse musicale divine que même les obstacles les plus imposants peuvent être surmontés. Ce chant véhicule un message d’espoir et d’encouragement. Un appel à rester optimiste, persévérant, face aux défis de la vie. (Source : Burkina24)