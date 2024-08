Afrique: Accès à l'eau potable - Beugré Mambé exhorte les experts africains à étudier les mécanismes de financement adéquats

Le Premier ministre, Ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé a procédé, le vendredi 02 août 2024 à Yamoussoukro, à l'ouverture de la 6e session du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine intergouvernementale de l'eau et de l'assainissement pour l'Afrique (EAA). Rapportent les services de la Primature ivoirienne.

Le Chef du gouvernement ivoirien a saisi l'occasion pour encourager les experts de l’EAA à chercher des solutions de financement adaptées à la problématique de l'eau et de l'assainissement.

« Il est bon de paramétrer le mode de financement de l'eau et de l'assainissement. À mon sens, ils doivent être financés dans des conditions beaucoup plus favorables. Premièrement par des taux d'intérêt concessionnaire. Deuxièmement par la maturité longue des prêts. L'assainissement doit être financé sur vingt à quarante ans, c'est un combat qu'il faut mener, et les experts ont les instruments techniques pour le démontrer », a dit Robert Beugré Mambé.

Aussi, ajoute la source, le ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, Bouaké Fofana, a réitéré l'engagement de la Côte d'Ivoire à soutenir l'EAA dans sa mission, tout en appelant ses collègues ministres des pays membres à convaincre leurs gouvernements respectifs de soutenir la vision de l'institution.

« La Côte d'Ivoire entend faire sa part, la présence de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre à l'ouverture de nos travaux, en est la preuve. Je vous exhorte donc chers collègues à convaincre vos gouvernements respectifs dans le sens de ce réengagement, sans lequel nous ne pourrons pas redresser la barre, car ce sont nos gouvernements qui pourront nous aider à réengager le dialogue avec nos partenaires techniques et financiers », a indiqué Bouaké Fofana.

Dans la mouvance de cette cérémonie, le Premier ministre ivoirien a procédé à Bouaflé, le vendredi 02 août 2024 à Bouaflé, à l’inauguration de la station de production d'eau potable de cette localité.

« Le souci du Président Alassane Ouattara, c’est d’apporter le bien-être à toutes les régions de Côte d’Ivoire (...) Ce château d’eau avec toute la distribution que cela va nécessiter permettra d’avoir de l’eau de qualité et combattre ainsi les maladies liées à l’eau et d’améliorer la santé des populations », a indiqué Robert Beugré Mambé.

Et d'ajouter : « Depuis 2012, l’Etat de Côte d’Ivoire a investi près de 600 milliards de Francs Fcfa pour la construction et la réhabilitation d’ouvrages hydrauliques en vue de permettre à nos populations d’avoir accès à l’eau. Ces projets s’inscrivent dans une perspective dans laquelle d’ici 2030, nous ferons en sorte, par la volonté du Président Alassane Ouattara, que toutes les villes et toutes les populations soient alimentées en eau potable en Côte d’Ivoire. », a révélé le Chef du gouvernement.

Il est à noter que la station de production d'eau potable de Bouaflé qui a été inaugurée aujourd'hui, comprend une station de traitement de 8 000 m³, un château d'eau de 1000 m³ et des canalisations. Elle s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de l'alimentation de 12 villes en eau potable, pour un coût total d'environ 170 milliards de Fcfa. Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement et des ministres en charge de l'eau et de l'assainissement de la Guinée Bissau, du Sénégal et du Tchad.

Il est à rappeler que l’EAA a été créée pour fédérer les États africains autour des questions cruciales de l’eau et de l’assainissement, à travers notamment l’appui-conseil des Etats, la recherche sur les technologies innovantes, la mise en œuvre d’actions pour l’accès durable et équitable aux services d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement pour les populations.