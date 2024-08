La Private Notice Question du leader de l'opposition était axée sur l'affaire Soopramanien Kistnen. Arvin Boolell voulait savoir s'il y a eu des arrestations à la suite du meurtre de l'ex-agent du Mouvement socialiste militant (MSM), survenu en octobre 2020, et où en est l'enquête. Lui donnant la réplique, le Premier ministre (PM) Pravind Jugnauth s'est attardé sur le jugement accordant le bénéfice du doute à l'ancien ministre Yogida Sawminaden, tout en relevant des extraits des conclusions de la magistrate Anusha Rawoah sur les témoignages contradictoires de Simla Kistnen en cour. Le PM a aussi remis en question l'affidavit de Vishal Shibchurn, qu'il qualifie de «tissue of lies». Au sujet de l'enquête, il n'y a aucune arrestation jusqu'à présent. «Au cours de l'enquête initiale, 98 personnes ont été interrogées par le Central Criminal Investigation Department (CCID)», a déclaré Pravind Jugnauth.

Selon le PM, une enquête judiciaire a été menée et ses conclusions ont été transmises au Directeur des poursuites publiques (DPP) en janvier 2022. Celui-ci a conseillé à la police de continuer à mener une enquête approfondie concernant l'emploi fictif de Constituency clerk, les malversations alléguées liées aux Kistnen papers, l'allocation de contrats durant le confinement, et les accusations de chantage par le défunt envers l'ex-ministre Yogida Sawminaden concernant des contrats, ainsi que la manière dont l'autopsie a été réalisée par les médecins légistes de la police.

%

En dépit de vives protestations des membres de l'opposition sur le fait que le PM ne répondait pas aux questions mais attaquait Simla Kistnen, Pravind Jugnauth a fait un long récit des extraits du jugement de la magistrate Rawoah.

En ce qui concerne les élections générales et les malversations alléguées, le PM a indiqué qu'une enquête a été initiée après une correspondance de l'Electoral Commission et de Rezistans ek Alternative mentionnant des violations présumées de certaines dispositions de la People's Representation Act concernant les dépenses des candidats. L'enquête, dit-il, est toujours en cours, avec 11 déclarations de neuf personnes enregistrées. Pour ce qui est des accusations de chantage concernant l'attribution de contrats pendant le confinment, l'affaire qui avait été référée à la Commission Anti-Corruption (ICAC), a été reprise par la Financial Crimes Commission et l'enquête est en cours.

Par rapport à l'enquête sur l'autopsie de Soopramanien Kistnen, Pravind Jugnauth a indiqué que celle-ci est terminée et a inclus des déclarations des médecins légistes, qui ont maintenu leurs conclusions. Le 12 juillet 2022, une demande a été adressée à l'Institut d'Histo-Pathologie de France pour ener des échantillons de poumons, et le 14 novembre 2022, l'Institut a corroboré le rapport initial.

Arvin Boolell a voulu savoir quelles mesures ont été prises pour accélérer l'enquête. Le Premier ministre a répondu qu'il n'était pas enquêteur mais qu'il se fie aux progrès réalisés par la police. En ce qui concerne les images vidéo stockées sur un serveur cloud, le leader de l'opposition a maintenu qu'elles le sont. «What is he talking about ? I think his head is in the clouds», a lancé le PM, suggérant que le leader de l'opposition se rende à la police pour donner les informations qu'il détient à ce sujet.

Arvin Boolell a aussi voulu savoir si des échantillons du cou de Soopramanien Kistnen avaient été envoyés pour examen complémentaire. «Je ne suis pas en mesure de dire quels types d'échantillons ont été envoyés», a répliqué le PM.

Arvin Boolell a questionné le Premier ministre sur les correspondances de Vishal Shibchurn envoyées au commissaire de police concernant l'affaire Kistnen. Le Premier ministre a répondu que Vishal Shibchurn, impliqué dans de nombreuses affaires devant la justice, avait été interrogé par la police et avait nié toute connaissance de l'affaire Kistnen. Pravind Jugnauth a fait état des incohérences dans l'affidavit de Vishal Shibchurn, notamment lorsqu'il affirme avoir rencontré Manan Fakoo en janvier 2022 alors que ce dernier est décédé en janvier 2021. Le Premier ministre a souligné que le cas de Soopramanien Kistnen est un cas malheureux mais que ce n'était pas la première fois que cela se produisait. Il a cité d'autres affaires non élucidées sous les gouvernements précédents.

Pravind Jugnauth s'est appesanti sur les incohérences dans l'affidavit de Vishal Shibchurn.

Ambiance : des «laryaz», «cholo» et «lanpoul brile» fusent

L'ambiance à l'Assemblée nationale a été animée, hier. La séance, présidée par un speaker en alerte, a été marquée par des échanges pour le moins colorés. Les membres de l'opposition, visiblement frustrés par les réponses du Premier ministre, ont protesté avec véhémence. Ce dernier, plutôt que de répondre aux questions sur l'affaire Kistnen, a choisi de cibler Simla Kistnen, déclenchant une série de répliques piquantes. Dans la mêlée verbale, des mots comme «laryaz», «cholo» (NdlR : expression utilisée par Xavier-Luc Duval dans une déclaration dans l'express en date du 21 juillet pour qualifier l'opposition) et «lampoule brile», lancés par le PM, ont fusé. «Cholo !» a-t-il ajouté, mettant encore plus de feu aux poudres. Le speaker Adrien Duval n'a pas eu une minute de répit. Il a dû rappeler à l'ordre Rajesh Bhagwan, tout juste de retour à l'Assemblée, en lui conseillant de se concentrer sur les travaux en cours.