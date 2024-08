Ile Maurice: Hasta Manana comme à l'entrainement

Il s'est offert une balade de santé dans l'épreuve phare. Hasta Manana a, en effet, gagné avec facilité.

Le clan Zaki peut se réjouir d'une autre excellente journée avec deux autres victoires autres signées Sassari et Instinctive Power. Seul sur la photo finish! Hasta Manana a brillé aujourd'hui dans la 'En Piste Cup'. Aucun adversaire n'a été en mesure de l'inquiéter, même un instant. Une victoire signée Rye Joorawon, qui ne s'est pas laissé distraire par ses déboires récents liés à Spy Master (suspendu pour 14 semaines). Arnhem Land a tout tenté, mais il se contentera d'une deuxième place. Ce dernier a démontré qu'il peut bien faire lorsqu'il n'agit pas en tant que lièvre.

Sassari a brillé de manière assez facile dans la dernière course. Il s'est vite défait d'un Talking Silk assez pugnace, du moins pendant un certain moment. Instinctive Power a enfin pu courir à l'avant, ce qui lui a permis de renouer avec le succès. Il n'a, lui aussi, pas eu à sortir le grand jeu pour briller dans la quatrième course.

Quel plaisir de revoir Walls Of Dubrovnik en compétition ! Le pensionnaire de Ruhee n'a pas déçu ses partisans en s'adjugeant la cinquième épreuve aux dépens d'un Pop Icon vraiment changé cette année. Cette course a toutefois été marquée par les montes de certains jockeys, qui semblaient plus enclins à rendre la vie difficile à Ségeon que de courir leur propre course. Les interférences causées par Rama (Colour My Fate) et Oodith (Emblem Of Hope) dans cette course leur ont valu une semaine de suspension !

Little Pal a causé une énorme surprise dans la première épreuve, un cheval souvent moqué par les turfistes mauriciens. Little Pal était offert jusqu'à Rs 9000 à un certain moment. Le cheval de Yannick Perdrau a terminé comme il se doit à l'extérieur, profitant des malheurs de Clouded Hill et Power Tower, qui étaient au bout du rouleau. Bollinger (Nagadoo) a fait le travail dans la deuxième course. Il a su profiter du rythme imposé par Don't Linggar pour sortir le meilleur finish. Manhattan Cafe a été bien trop fort dans la troisième. Ce gros cheval, qui rappelle Parachute Man, a déployé ses grandes foulées, ridiculisant l'opposition.

L'écurie Rawat a connu son petit moment de gloire grâce à Arbitrator dans la septième course. Ce dernier a réalisé le bout en bout avec Aucharaz en selle. Le favori Global Dollar devra repasser ! «A review will be held into the ride of Jockey B. Sooful on GLOBAL DOLLAR.», a indiqué le rapport intérimaire de la HRD.