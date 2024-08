Ile Maurice: Tous les services d'une clinique sophistiquée fonctionnels de jour comme de nuit

Offrir tous les services d'un centre de soins sophistiqué, avec la présence, de jour comme de nuit, de médecins spécialistes, à proximité des habitants du Nord, c'est l'objectif visé par la Nouvelle Clinique du Nord, qui devrait être opérationnelle dans deux mois à la Pointe-aux-Canonniers. Un évènement qui coïncide avec le 36e anniversaire de la Clinique du Nord à Baie-du-Tombeau. On fait le point avec son directeur, le Dr Mike Sooknundun, qui possède déjà trois cliniques et quatre centres médicaux disséminés à travers l'île.

Notre interlocuteur n'a pas eu à chercher bien loin pour trouver le site qui lui conviendrait. Presque en face du centre médical, sur la route côtière, il y avait un petit hôtel de 25 chambres qui n'opérait plus. Le Dr Sooknundun a négocié avec le propriétaire de l'établissement, qui a accepté de lui vendre son bâtiment. Après avoir fait les démarches pour obtenir tous les permis nécessaires, y compris l'Environment Impact Assessment, la conversion de cet ancien hôtel en clinique a démarré.

Des 25 chambres existantes, 15 ont été transformées en chambres d'hospitalisation. Certaines ont été démolies et agrandies pour contenir trois blocs opératoires fonctionnant sous le système d'écoulement laminaire (laminar flow) pour minimiser les risques d'infections nosocomiales. Le couloir a aussi été agrandi pour pouvoir faire circuler civières et trolleys.

Le public trouvera à la Nouvelle Clinique du Nord tous les départements d'une clinique sous un même toit, soit les soins intensifs avec six lits pour adultes et trois pour enfants, un service de gynécologie-obstétrique, une unité de médecine générale, une unité de cardiologie, un service de chirurgie générale, un service d'orthopédie, une unité de kinésithérapie, un service d'ophtalmologie, un autre de dermatologie, une unité de psychologie, un service dentaire, une unité de dialyse, un laboratoire d'analyses et un service d'urgentistes avec trois ambulances médicalisées à disposition. Le reste de la flotte, soit les 15 autres ambulances médicalisées, sont rattachés aux autres cliniques et centres médicaux du Dr Sooknundun à travers l'île. La nouvelle clinique de la Pointe-aux-Cannoniers disposera aussi de tous les équipements pour les examens cliniques tels que la radiographie digitale, le CT Scan en 3D, l'IRM, l'écho-doppler, etc. «Tous les équipements dont nous disposons à la Clinique du Nord seront aussi disponibles à la Nouvelle Clinique du Nord».

Et il y aura des médecins généralistes et spécialistes qui seront sur place de jour comme de nuit. «Pour commencer, notre personnel se montera à une trentaine de médecins généralistes et spécialistes et les infirmiers. Nous mettons en place tout ce qu'il faut pour traiter une urgence et sauver des vies à la Nouvelle Clinique du Nord.»

Celle-ci devrait être opérationnelle d'ici deux mois. «Nos services professionnels et fiables ne s'arrêteront pas à 17 heures mais seront disponibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.»

Un de ses concurrents a récemment été pointé du doigt par rapport au décès d'une professionnelle dont l'intestin a été perforé à l'issue d'une liposuccion. Est-ce que cela aurait pu se produire à la Clinique du Nord ? «Non, car la liposuccion en milieu hospitalier comme en clinique privée est interdite par le ministère de la Santé et ce, depuis belle lurette !»

Appelé à dire s'il n'y a pas trop de cliniques à Maurice, le Dr Sooknundun reformule la question. «Nous avons une population de 1.2 million de personnes. Le plus important est avant tout de trouver le personnel qualifié et en nombre adéquat pour donner un service de qualité, de jour comme de nuit, et de disposer de tous les services de soutien, sous le même toit. Je crois que c'est l'essentiel.»