Ile Maurice: Deepa Isserheeah - Voyage littéraire d'une jeune écrivaine aux épreuves transformées

À 32 ans, Deepa Isserheeah se distingue comme une nouvelle figure prometteuse de la littérature. Professionnelle dans les domaines de la communication et de l'informatique, elle vit actuellement à l'île de La Réunion. Mais c'est à Maurice, plus précisément à Chebel, qu'elle a passé une grande partie de son enfance aux côtés de sa grand-mère. Son passé, marqué par des défis et des difficultés, a profondément influencé son entrée dans le monde de l'écriture.

Son premier livre, Entre ombres et lumières, trouve ses racines dans une enfance et une adolescence tumultueuses. Pour Deepa, l'écriture a été une bouée de sauvetage, une manière de transformer des souvenirs douloureux en une source de guérison. «Mon enfance et mon adolescence difficiles m'ont inspirée pour écrire. C'était aussi une échappatoire pour moi et un moyen de guérir de mon histoire», confie-t-elle. En posant des mots sur ses maux, elle a non seulement avancé personnellement, mais elle a également souhaité offrir une lueur d'espoir à ceux qui traversent des épreuves similaires.

Le processus d'écriture d'Entre ombres et lumières a été long et ardu, s'étalant sur quatre années, une période coïncidant avec la crise sanitaire mondiale. Chaque page écrite était un pas de plus vers la guérison, mais aussi un effort pour structurer et donner vie à une histoire personnelle complexe. Les thèmes abordés dans son livre sont à la fois personnels et universels. Une enfance douloureuse, la violence familiale, la résistance à l'échec, la persévérance et le combat intérieur de chaque personne forment la trame de son récit.

Parmi les anecdotes poignantes du livre, Deepa Isserheeah évoque un Noël passé seule en raison des conflits familiaux. «La partie du livre qui me tient vraiment à coeur, c'est lorsque je raconte que j'ai dû passer un Noël seule car ma famille se déchirait à cause des violences de mon père. Avec un peu de recul, je pense que ce fut le jour le plus triste de ma vie», se souvient-elle. Ce passage reflète la profondeur de sa solitude et la tristesse qui a marqué ses jeunes années, tout en illustrant sa capacité à surmonter ces épreuves.

À travers son livre, elle espère inspirer ses lecteurs à croire en eux-mêmes et à ne jamais abandonner. «De démontrer que ce proverbe est totalement possible : Vouloir c'est pouvoir. La patience et la persévérance apportent leurs fruits un jour ou l'autre», dit-elle. Deepa Isserheeah admet que son parcours personnel a naturellement influencé son style d'écriture. «Ce livre est mon premier livre. C'est une autobiographie. Mais je souhaite, à l'avenir, poursuivre l'écriture vers des romans avec des histoires fictives mais qui traitent quand même de sujets difficiles, comme la drogue chez les jeunes qui touche beaucoup de jeunes à Maurice», révèle-t-elle. Elle envisage d'aborder des sujets sociaux contemporains dans ses futurs écrits, s'inspirant de la réalité pour créer des histoires fictives significatives.

La publication de son premier manuscrit n'a pas été sans défis. Après de nombreuses nuits blanches passées à écrire, le véritable obstacle a été de convaincre les maisons d'édition de croire en son histoire. «Le 24 juin 2024 fut la publication de mon manuscrit intitulé Entre ombres et lumières. C'est pour moi, aujourd'hui, une belle réussite», raconte-t-elle avec fierté. Depuis la sortie de son livre, les retours des lecteurs ont été extrêmement positifs. «Depuis sa sortie, et plusieurs exemplaires vendus à La Réunion, en France et même à Chicago, les retours des lecteurs sont très positifs et encourageants. Plus d'un n'ont pas pu retenir leurs larmes, et estiment qu'il faut vraiment du courage pour parler publiquement de ses émotions et des épreuves de la vie», partage-t-elle. Ces retours lui donnent la force de continuer à écrire et à partager son histoire.

L'écrivaine ne compte pas s'arrêter là. Elle travaille actuellement sur un nouveau livre axé sur la prévention de la drogue, un sujet qui lui tient particulièrement à coeur. Elle souhaite ainsi utiliser son talent d'écrivaine pour sensibiliser et aider les jeunes à éviter les pièges de la drogue. Parmi les auteurs qui l'ont influencée, Deepa cite Françoise Sagan avec Bonjour tristesse et Anna Gavalda avec 35 kilos d'espoir. Ces oeuvres ont marqué son parcours et ont nourri son désir d'écrire.

Deepa Isserheeah conseille aux nouveaux auteurs de croire en leur histoire, et de faire preuve de patience et de persévérance. Sa propre expérience est un témoignage de la puissance de la détermination et de la foi en soi. Elle aborde les critiques de manière positive, les considérant comme des opportunités d'amélioration. Cette attitude constructive lui permet de grandir en tant qu'auteure. «Mes proches sont très contents, ils m'ont beaucoup soutenue tout au long de ce projet. Surtout ma grand-mère âgée de 76 ans qui m'a beaucoup soutenue et qui est très émue d'avoir une petite-fille dans la famille qui s'intéresse à l'écriture», raconte-t-elle avec émotion.

Entre ombres et lumières est actuellement disponible sur Amazon et à la librairie Autrement située à Saint-Denis, La Réunion. Le livre sera prochainement disponible à l'île Maurice dès septembre.