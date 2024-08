Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha inaugure de nouvelles infrastructures au Centre de repos familial à Zeralda

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a inauguré samedi, à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale de l'ANP, de nouvelles infrastructures au Centre de repos familial à Zeralda (1ère Région militaire), indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

A l'entame, le Général d'Armée, accompagné par le Commandant de la 1ère Région militaire et le directeur du service social du MDN, "a inauguré de nouvelles infrastructures au niveau du Centre de repos familial à Zeralda, en 1ère Région militaire, en présence du contrôleur général de l'Armée et de directeurs centraux du MDN et de l'Etat-major de l'ANP", note le communiqué, soulignant que le Général d'Armée a suivi, par la suite, "un exposé exhaustif sur ces nouvelles infrastructures, inscrites au titre des nouveaux projets sociaux décidés par le Haut commandement de l'ANP, dans l'objectif d'améliorer la qualité des prestations de services fournis par les établissements sociaux".

A l'issue, le Chef d'Etat-major de l'ANP "a visité les nouvelles infrastructures, où il a reçu des explications détaillées y relatives, présentés par les responsables du projet. In situ, il s'est enquis de l'aspect qualitatif des travaux de réalisation de ces infrastructures, à même d'offrir toutes les conditions de confort et de bien-être aux bénéficiaires".

A cette occasion, il "a félicité tous les responsables pour les efforts déployés afin de livrer les nouvelles infrastructures dans les délais impartis".

Par ailleurs, il les a exhortés à "veiller à leur préservation et leur entretien en assurant une gestion professionnelle et rigoureuse et en réunissant toutes les conditions et moyens nécessaires à même de fournir des prestations de services de haute qualité".

Au terme de cette visite, le Général d'Armée a signé le livre d'or du Centre de repos familial de Zeralda.