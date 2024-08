Sénégal: Dakar rappelle à l'ambassadeur ukrainien ses obligations de retenue et de non-ingérence

Dakar — Le Sénégal, par la voix de son ministère des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine, a rappelé à l'ambassadeur ukrainien dans le pays, ses "obligations de retenue et de non-ingérence" à la suite de la publication sur la page Facebook de la représentation diplomatique d'Ukraine à Dakar, de commentaires de soutien de Yurii Pyvovarov à une récente attaque meurtrière perpétrée contre l'armée malienne.

L'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar a été convoqué vendredi par la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Il lui a été rappelé les obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence qui doivent accompagner la gravité et la solennité de sa mission, a-t-on appris de source officielle.

Dans un communiqué publié sur le réseau social X, le ministère sénégalais de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a indiqué avoir pris connaissance, avec surprise, de la publication sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine à Dakar d'une vidéo de propagande de l'armée ukrainienne accompagnée d'un commentaire de l'ambassadeur d'Ukraine lui-même apportant un soutien sans équivoque et sans nuance à l'attaque terroriste perpétrée, entre les 25 et 27 juillet 2024, dans le Nord Mali.

Constant dans sa position de neutralité constructive dans le conflit russo-ukrainien et l'appel constant de ses plus hautes autorités aux parties belligérantes à privilégier les voies de règlement pacifique du différend qui les oppose, le Sénégal ne peut tolérer une quelconque tentative de transférer sur son territoire la propagande médiatique en cours dans ce conflit, fait savoir le ministère sénégalais des Affaires étrangères.

Il rappelle que le Sénégal qui rejette le terrorisme sous toutes ses formes ne saurait accepter sur son territoire et en aucune manière, des propos et gestes allant dans le sens de l'apologie du terrorisme, surtout lorsque ce dernier vise à déstabiliser un pays frère comme le Mali.

"Le Sénégal réitère sa condamnation, avec la dernière énergie, de l'attaque commise par ces groupes terroristes en terre malienne, renouvelle au Gouvernement et au peuple du Mali sa solidarité sans faille et présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés", peut-on lire dans le communiqué.