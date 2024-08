Sénégal: Une opération de nettoiement et de plantation d'arbres lancée à la gare des Baux maraichers de Pikine

Pikine — L'entreprise Beltrans, chargée de la gestion de la gare routières des Baux maraichers de Pikine (banlieue de Dakar) a mobilisé samedi, son personnel, des chauffeurs, apprentis chauffeurs, des marchands et boutiquiers et de nombreux autres acteurs pour nettoyer cette gare routière et y planter des arbres, a constaté l'APS.

"Nous recevrons plus de 14.000 personnes par jours, des voyageurs du pays mais aussi de la sous-région. Cela veut dire que nous recevoir du monde. Il y a aussi beaucoup d'activités commerciales. Donc, oeuvrer pour un environnement propre dans cette gare est une nécessité", a déclaré Amadou Ly, le directeur administratif et financier de Beltrans lors du lancement de cette activité.

"La gare c'est comme le port et l'aéroport. Nous recevons des voyageurs de plusieurs pays de l'Afrique. Elle est donc une vitrine. Nous devons veiller à ce que son environnement soit sain", a encore dit M. Ly

Khalifa Gueye, chef du service exploitation de Beltrans a pour sa part rappelé que sa société avait initié des activités de nettoiement et de reboisement de la gare des Baux maraîchers et a décidé de l'intensifier suite à l'appel du chef de l'Etat de rendre propre le pays.

"Nous sommes à notre troisième édition. Nous avons mobilisé les chauffeurs, le personnel, les voyageurs et divers acteurs qui fréquente cette gare routière. Cette activité d'assainissement et de reboisement va beaucoup changer le décor et l'Environnement de la Gare. Avant il y avait beaucoup de saletés dans cette Gare, mais maintenant tout est propre et cela va continuer ainsi", a-t-il expliqué.