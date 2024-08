Sénégal: Des sites nettoyés et des arbres plantés à Matam et Ourossogui

Matam — Une délégation conduite par le gouverneur de la région de Matam, Mouhamadou Moctar Watt s'est rendue sur plusieurs sites pour nettoyer et planter des arbres à Matam et Ourossogui dans le cadre de la journée de nettoiement, initiée par le Chef de l'Etat chaque premier samedi du mois.

Gourel Serigne, un quartier de la commune de Matam a abrité ce samedi le lancement de la troisième édition de la Journée de nettoiement.

Des militaires et des civils, dont des chefs de service, se sont affairés autour du canal à ciel ouvert longeant la route menant vers Alwar pour y planter des arbres et le rendre plus salubre.

A l'aide de sable et de grosses prières, munis aussi de pelles et de brouettes, ils ont refermé ce canal. Des arbres y ont été également plantés par le gouverneur et le Préfet.

Le cimetière de Soubalo, à la sortie de la ville sur la route de Diamel a été la deuxième étape de la matinée où des agents du Fonds d'entretien routier autonome (FERA) ont procédé au nettoiement des lieux.

Dans la commune de Ourossogui, la délégation s'est arrêtée à la gare routière où des jeunes artisans de la ville ont nettoyé les abords avant de procéder au reboisement en présence des autorités administratives.

Au marché de Ourossogui fermé pour l'occasion, les commerçants se sont mobilisés pour rendre propre les lieux, dénonçant "les dépotoirs sauvages d'ordures" installés un peu partout dans le marché.

La Brigade de Gendarmerie et les abattoirs ont été les deux dernières étapes de la matinée.