Sénégal: Des Sénégalais réclament l'érection d'un Consulat à Strasbourg

Strasbourg — La présidente de l'Association des Sénégalais de Strasbourg, Diabou Diatta a invité les nouvelles autorités à doter Strasbourg d'une représentation consulaire afin de permettre aux nombreux citoyens sénégalais y résidant de pouvoirs disposer de documents administratifs sans avoir besoin de se déplacer jusqu'à Paris, la capitale française.

"Les besoins de la communauté sénégalaise sont d'ordre administratif mais aussi du quotidien, les cartes nationales d'identité, les passeports et surtout la transcription des enfants nés sur le territoire", a t-elle souligné.

Aujourd'hui, a t-elle relevé, "pour pouvoir faire toutes ses démarches il faut aller à Paris. Nous n'avons pas de représentation consulaire dans la région".

Elle s'exprimait récemment lors d'une soirée culturelle dédiée au raffermissement des relations entre les membres de la communauté sénégalaise de Strasbourg.

"Nous avons, avec des personnes bénévoles, à l'oeuvre pour avoir un consulat. C'est un besoin devenu plus important, le travail des bénévoles ne suffit plus. Cette demande est importante tout naturellement par ce que nous sommes dans une région frontalière de la Suisse, de l'Allemagne et du Luxembourg", a t-elle ajouté.

"La dernière fois qu'on a organisé le consulat mobile sur Strasbourg, nos compatriotes de Dijon, Besançon et d'autre localités proches étaient venus pour faire ces démarches administratives", a informé Mme Diatta.

Lors du passage de ce consulat mobile, 419 demandes satisfaites avaient été satisfaites. Pour la présidente de l'Association, "il y'a d'autres demandes insatisfaites". N

"Nous recensons entre 1500 et 2000 demandes chaque année. Il nous faut une représentation consulaire", a insisté Diabou Diatta

Elle n'a pas manqué de rappeler aux autorités sénégalaises que la ville de Strasbourg, située au coeur de l'Europe est aussi importante que la capitale Paris.

"Strasbourg compte aujourd'hui des familles de troisième et quatrième génération. La population sénégalaise est de plus en plus nombreuse. C'est une population très importante si on tient compte de son nombre. Cette ville ne peut plus attendre longtemps sans disposer d'une représentation consulaire", a pour sa part fait valoir Hippolyte Tendeng, un enseignant chercheur.