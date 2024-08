Angola: Le secteur industriel crée plus de dix mille emplois

Ondjiva — Dix mille quarante-sept emplois ont été créés en 2023 par le secteur industriel et celui-ci a perçu des recettes totales évaluées à 71.455.054,00 Kz (soixante et onze millions, quatre cent cinquante-cinq mille et cinquante-quatre kwanzas).

L'information est contenue dans le communiqué final de la réunion du Conseil de Gouvernance Locale, qui s'est tenue ce samedi dans la province de Cunene, sous la direction du Président de la République, João Lourenço.

La réunion a examiné le rapport sur les activités développées par les gouvernements provinciaux au cours de l'année 2023, selon lequel un total de 8 557 102 102 (huit mille cinq cent cinquante-sept millions, cent deux mille et cent deux) hectares ont été produits dans le domaine de l'agriculture, et 10 240 574 (dix millions, deux cent quarante mille, cinq cent soixante-quatorze) kilogrammes de viande dans le domaine de l'élevage.

En ce qui concerne le commerce, le nombre d'emplois créés s'élève à 80 856, et 368 924 907,00 Kz (trois cent soixante-huit millions, neuf cent vingt-quatre mille, neuf cent sept kwanzas) ont été collectés.

En ce qui concerne l'énergie et l'eau, 46 646 nouveaux branchements électriques ont été enregistrés, au bénéfice de 2 622 259 (deux millions six cent vingt-deux mille deux cent cinquante-neuf) personnes, et 500 375 (cinq cent mille trois cent soixante-quinze) branchements d'eau, au bénéfice de 5 261 239 (cinq millions deux cent soixante et un mille deux cent trente-neuf) citoyens.

Au cours de cette période, le secteur de l'hôtellerie et du tourisme comptait 5 178 (cinq mille cent soixante-huit) unités hôtelières dans toutes les provinces, à savoir les hôtels, les maisons d'hôtes, les pensions, les restaurants et les unités similaires.

Le rapport souligne qu'au cours de cette période, des politiques ont été mises en place pour améliorer la situation économique et sociale, orientées vers la stabilité macroéconomique, la croissance économique et la création d'emplois, afin de résoudre les problèmes sociaux les plus urgents de la population.