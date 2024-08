Algérie: Recensement général de l'agriculture - Plus de 230.000 nouvelles exploitations agricoles

ALGER — Les résultats préliminaires du troisième Recensement général de l'agriculture (RGA) font ressortir plus de 230.000 nouvelles exploitations agricoles par rapport au précédent recensement réalisé en 2001, indique un responsable au ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Les résultats préliminaires du RGA (19 mai-27 juillet) révèlent une expansion de l'activité agricole avec plus de 230.000 nouvelles exploitations agricoles, a précisé le directeur des systèmes d'information, des statistiques et de la prospective au ministère, Mohamed Tifouri, dans une déclaration à l'APS, saluant "la forte participation" des agriculteurs et des éleveurs conscients des avantages qu'ils tireront de ce recensement.

Selon lui, cette augmentation de l'activité agricole "est le fruit du processus de mise en valeur des terres et de l'émergence de nouvelles zones d'activité agricole".

Les données collectées "nous donneront une image réelle de la structuration des exploitations agricoles, à travers laquelle nous élaborerons des programmes de développement propres au secteur agricole", a expliqué M. Tifouri, précisant que l'analyse des données collectées et introduites dans la plateforme numérique du ministère de l'Agriculture permettra de déterminer de manière précise la superficie du foncier agricole, le nombre du cheptel, etc.

Concernant la date de publication des résultats du RGA 2024, le responsable a assuré que le processus d'analyse de la masse de données collectées "va bon train".

"Nous prendrons le temps qu'il faut pour analyser les éléments recueillis minutieusement, notre objectif étant d'obtenir des données précises à même d'aider à la prise de décisions éclairées dans ce secteur vital et stratégique, deuxième contributeur au PIB après le secteur des hydrocarbures", a-t-il soutenu.

Et d'ajouter que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural partagera la base de données avec les différents secteurs concernés, dans le cadre de la synergie intersectorielle pour atteindre les objectifs fixés en matière de renforcement de la sécurité alimentaire.

L'intervenant a, par ailleurs, fait savoir que le Recensement général de l'agriculture avait permis aux équipes engagées dans l'opération de bénéficier d'une formation théorique et pratique et de parfaire leurs connaissances en matière d'activité agricole.

Lancé le 19 mai dernier, le RGA 2024 devait s'achever le 17 juillet, avant que le ministère ne décide de prolonger l'opération jusqu'au 27 juillet pour couvrir toutes les exploitations agricoles.

Mené sous le slogan "Information fiable, développement durable", le RGA 2024 a nécessité des mois de minutieuse préparation et une coordination pluridisciplinaire et multisectorielle mobilisant également des moyens considérables dont, pour la première fois, l'utilisation d'outils technologiques et numériques, et prés de 7.500 recenseurs, contrôleurs et superviseurs.

Pour rappel, le premier RGA en Algérie a eu lieu en 1973 et le deuxième en 2001.