Sénégal: Touba - 'Touba Ca Kanam' annonce une vaste campagne de reboisement

Touba — L'association Touba Ca Kanam va organiser au cours de cet hivernage une vaste campagne de reboisement dans les artères de la commune de Touba à compter de ce mois d'août jusqu' à octobre prochain a-t-on appris vendredi de Fallou Ndiaye, président de la commission environnement de ladite structure.

"On a déjà commencé le travail. Et après le lancement officiel de la journée nationale de l'arbre, on va continuer le travail. On compte mener nos activités de reboisement jusqu'au mois d'octobre", a déclaré M. Ndiaye, lors d'un entretien accordé à l'APS.

"Notre objectif pour la présente campagne de reboisement, c'est de reboiser 27 kilomètres de linéaire dans la commune de Touba, a-t-il indiqué, signalant qu'ils ont déjà reboisé 1400 plants depuis trois jours sur l'axe routier reliant l'université Cheikhoul Khadim au garage de Darou Mouhty, sur une distance de 14 kilomètres.

"Sur l'axe reliant Ndindy au rond-point garage Darou jusqu'à la résidence de Serigne Abdou Karim, sur 3,5 kilomètres de part et d'autre, soit 7 kilomètres au total, 700 plants ont été reboisés", a-t-il ajouté.

Il a précisé que sur l'objectif de reboiser 27 kilomètres de linéaire, il ne reste qu'un seul axe. "C'est l'axe menant de l'héliport de Touba jusqu'à la route nationale, distante de 6 kilomètres où on va reboiser, ce samedi, 300 plants sur chaque côté, soit un total de 600 plants.

"Nous avons décidé de réserver 10 à 20 plants pour permettre au président de reboiser symboliquement sur ce linéaire", a-t-il souligné, précisant que sur les 27 kilomètres prévus, 21 ont été déjà reboisés.

Le président de la commission environnement de Touba Ca Kanam a annoncé le reboisement de 6 kilomètres de linéaire, ce samedi à l'occasion de la journée nationale d'investissement humain consacrée au reboisement, avec les agents de la direction des eaux et forêts, tout en réservant quelques plants pour le lancement officiel de la campagne de reboisement, dimanche.

Il a annoncé également que 28 000 plants seront reboisés dans 28 quartiers de la ville de Touba d'ici à octobre.

"On a choisi 28 quartiers et pour chaque quartier, on souhaite y reboiser 1000 plants soit 28 000 plants. Tous les moyens logistiques seront mobilisés pour le reboisement et le suivi de ces plants jusqu'au mois d'octobre", a-t-il fait valoir.

À en croire M. Ndiaye, l'association des jardiniers du Sénégal, la direction des eaux et forêts, la Grande muraille verte, entre autres structures, ont offert plusieurs plants à l'ONG Touba Ca Kanam, une manière de participer à leur vaste campagne de reboisement.

La cérémonie officielle de la journée nationale de l'arbre est prévue ce dimanche à Touba. Elle sera présidée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Cette journée marque également le démarrage d'une vaste campagne nationale de reboisement prévue pour une durée de deux à trois mois.