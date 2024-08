Ethiopie: Décision sur une étape importante de la gestion du taux de change pour favoriser une croissance économique soutenue

<strong>Addis Ababa — Le gouverneur de la Banque nationale, Mamo Mehretu, a fait remarquer que la décision prise sur le système de gestion des devises étrangères (FX) est historique et vise à favoriser une croissance économique soutenue.

Il a souligné que le gouvernement n'était pas contraint par les institutions de prêt de mettre en oeuvre des réformes macroéconomiques indigènes, mais qu'il les considérait plutôt comme une étape nécessaire pour relever les défis économiques urgents.

Le gouverneur a souligné les lacunes de la politique macroéconomique précédente, notamment l'inflation galopante, les pénuries de devises étrangères, un système financier inefficace qui marginalisait le secteur privé et une dépendance excessive à l'égard du crédit étranger.

Il a souligné que la croissance économique était principalement tirée par les investissements du gouvernement financés par des prêts selon un modèle non viable.

Pour remédier à ces problèmes, le gouvernement réformateur a élaboré une stratégie de réforme économique locale, a ajouté le gouverneur.

La mise en oeuvre réussie de la première phase de cette réforme a donné des résultats impressionnants, tels que la réduction de la dette publique de plus de 40 % à 17,4 % et l'augmentation significative de la participation du secteur privé dans le système financier.

Le gouverneur a souligné les mesures prises pour améliorer la gestion des entreprises publiques et la création de nouvelles institutions pour stimuler l'investissement.

Il a déclaré que le pays s'est engagé dans la mise en oeuvre complète de la politique macroéconomique en vue de créer une base solide pour une croissance économique et une prospérité soutenues.

M. Mamo a déclaré que cette politique était conforme au plan du gouvernement et à d'autres politiques de développement, soulignant son importance dans la réalisation de la prospérité du pays en assurant le bénéfice de la population.

Le gouverneur a souligné que la réforme est une approche holistique qui englobe la gestion des recettes, des finances et des devises. Il s'agit d'une étape cruciale dans la résolution de la crise persistante des devises.

En mettant en oeuvre avec succès la prochaine phase de la réforme, le gouvernement vise à revitaliser l'économie et à marquer un tournant historique.

Le gouverneur a exprimé sa confiance dans la capacité de la réforme à stimuler la croissance économique, l'esprit d'entreprise et la création d'emplois, citant la projection du FMI d'un taux de croissance moyen du PIB de 8 % au cours des quatre prochaines années.

Les principaux avantages de la réforme sont l'amélioration de la collecte des recettes, l'augmentation des réserves de change, l'amélioration du climat d'exportation et d'investissement et une plus grande équité économique.

Le gouverneur a développé la réforme de la gestion des devises étrangères, expliquant le passage à un taux de change déterminé par le marché pour résoudre des problèmes tels que l'écart croissant entre les taux officiels et les taux du marché parallèle.

La réforme du marché des changes permettra d'assainir le marché en réduisant les activités illégales et en encourageant les exportations et les investissements.

Il a reconnu que le marché pourrait connaître des difficultés, mais il a assuré que la Banque nationale interviendrait si nécessaire pour stabiliser le marché.

Le gouverneur a souligné que le changement de la politique de change s'aligne sur la vision de développement à long terme du gouvernement et n'est pas motivé par des pressions extérieures.

L'Éthiopie a obtenu un soutien financier substantiel de la part des institutions internationales de crédit, qui reconnaissent le potentiel de la réforme et les perspectives économiques du pays.

Le gouverneur a souligné l'importance des ajustements macroéconomiques pour le développement national à long terme et a rejeté toute opposition aux réformes.

Il a insisté sur le fait que la réforme est cruciale pour attirer les investissements étrangers et augmenter les entrées de devises.

Les institutions financières ont accordé à l'Éthiopie un soutien financier et des prêts qui sont les plus élevés d'Afrique, compte tenu de la capacité de productivité du pays.

Le gouverneur a révélé que le FMI et la Banque mondiale ont déposé 2,5 milliards d'USD à la Banque nationale d'Éthiopie jeudi.