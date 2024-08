Sénégal: La gestion des déchets plastiques reste un problème à Malem-Hodar, selon un officiel

- Le secrétaire d'Etat en charge de l'Urbanisme et du Logement, Momath Talla Ndao a invité, samedi, les populations du département de Malem-Hodar ( centre ouest) à éviter de jeter les déchets plastiques par terre, en estimant que dans cette localité de la région de Kaffrine, la gestion des déchets plastiques reste un problème.

"Il y a beaucoup de déchets plastiques ici à Malem-Hodar", a t -il relevé samedi lors du démarrage de la journée de nettoiement.

Il s'agit de sensibiliser les populations, surtout les associations sportives et culturelles, les groupements féminins, les associations, les acteurs culturels afin qu'elles adoptent "des comportements beaucoup plus citoyens, en ne jetant plus des déchets plastiques et autres par terre, mais dans les bacs à ordures dédiés installés un peu partout", a-t-il expliqué.

Pour le Secrétaire d'Etat en charge de l'Urbanisme, "les déchets plastiques ne doivent pas être retrouvés partout dans la nature".

"Il n'y a pas de péril plastique, mais plutôt, un péril comportemental. Il faudrait sensibiliser les populations pour qu'elles adoptent des comportements plus citoyens et plus responsables qui respectent l'environnement" a t-il souligné en ajoutant que ces déchets ont des conséquences désastreuses sur la fertilité des sols, l'environnement, mais également la santé des populations et des animaux.

Le préfet du département, Amadou Diop, le maire de la commune, Babacar Ka, le président du conseil départemental, Cheikh Oumar Gaye, des chefs des services techniques déconcentrés de l'Etat et divers acteurs locaux ont pris part aux opérations de nettoiement à côté des populations de Malem-Hoddar.