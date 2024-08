Afrique: Autonomisation - Mise en place d'un programme au bénéfice des personnes vivant avec handicap

Victimes de toutes sortes des discriminations, les personnes vivant avec handicap doivent bénéficier des droits reconnus à tout humain, cela en plus de ceux qui leur sont spécifiques compte tenu de leur vulnérabilité.

Le programme «Agir ensemble» s'offre comme un cadre où la voix des personnes vivant avec handicap sera entendue. A en croire le secrétaire général de l'organisation non gouvernementale Parousia, Martin Lusambila, cité par l'Agence congolaise de presse, ce programme nouvellement mis en place permettra aux personnes vivant avec handicap de travailler ensemble dans un élan de solidarité et d'efficacité. «Nous nous sommes mis ensemble pour un programme d'agir efficacement au profit des personnes vivant avec handicap de la ville de Kinshasa, car ensemble nous pouvons lutter pour la promotion et l'autonomisation des personnes handicapées», a-t-il fait savoir.

Martin Lusambila a, par ailleurs, souligné que Parousia est un programme triennal qui va de 2024-2026. Il a comme objectif la protection et la sauvegarde de l'enfant ainsi que des jeunes handicapés. Ayant démarré officieusement ses activités depuis janvier dernier, ce programme oeuvre dans cinq communes de la ville de Kinshasa, notamment Kimbanseke, Masina, N'Sele, Limite et Mont-Ngafula. Le choix des interventions de Parousia dans ces communes est motivé par la réalisation d'une enquête qui a démontré que des enfants et jeunes y vivant avec handicap sont confrontés à plusieurs besoins pour leur survie. « Conscient de la complexité de besoins des enfants et jeunes handicapés de notre pays et précisément de la ville de Kinshasa, le réseau a mené une enquête dans ces cinq communes susmentionnées.

C'est pourquoi, les interventions au profit des enfants et jeunes handicapés se réaliseront selon la stratégie "Réadaptation à base communautaire" que recommande l'Organisation mondiale de la santé aux pays à faible revenu et qui aide tant soit peu cette catégorie des compatriotes dans leurs milieux immédiats de vie», a révélé le secrétaire général de Parousia. Il a ajouté que les activités qui seront organisées par le programme Parousia bénéficieront de l'appui de la Fondation Liliane de la Hollande. « Notre structure Parousia est membre et s'associe à ce réseau communautaire dénommé Agir ensemble qui compte d'autres structures intégrantes: Accompagnement des malades à domicile, Caritas Kinshasa, village Bondeko, Acepropha et Asedep, ensemble pour valoriser les personnes handicapées», a-t-il conclu.