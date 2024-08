Algérie: Des activités éducatives au programme d'une Soirée sans voitures à Alger

L'Assemblée populaire communale d'Alger-Centre a organisé, vendredi à Alger, la manifestation "Soirée sans voitures" durant laquelle plusieurs activités éducatives et ludiques ont ouvert la capitale au public et aux familles, offrant aux enfants dans un élan pédagogique, un espace de loisirs et de divertissement, à l'occasion des vacances scolaires de la période estivale.

Organisée en fin de semaine pour la deuxième fois de suite, la manifestation "Soirée sans voitures", a été l'occasion pour l'APC d'Alger-Centre de programmer une série d'activités, éducatives, culturelles et environnementales de sensibilisation, entamée dès la fin de l'après-midi jusqu'en début de soirée, où les nombreuses familles présentes ont pu se délecter avec le qcid du chanteur chaâbi à la voix présente et étoffée, Sid Ahmed Derradji.

Réparties sur plusieurs stands tout au long du tronçon de la rue Didouche-Mourad compris entre la place Maurice-Audin et La Grande Poste, les activités au programme ont été conduites par différents organismes officiels, culturels, sportifs et sociaux, dépendant de l'APC d'Alger-Centre, de la Wilaya d'Alger et du ministère de la Jeunesse et des sports.

Les Scouts musulmans algériens représentés par la section, "Ettamayouz" d'Alger-Centre ont, de leur côté, tenu des stands dédiés au tir et à l'apprentissage de broderies dites "Makrami", face à d'autres étalages de fantaisies, de bijoux traditionnels, de maroquineries et de souvenirs d'Alger la Capitale, animés par des artisans qui attendaient leurs potentiels clients, contraints par leurs enfants de suivre dans la proximité, un court spectacle de marionnettes, sensibilisant au respect de l'environnement.

D'autres espaces de sensibilisation au respect du travail de la terre et de la faune, ont attiré la curiosité des enfants qui ont, par ailleurs, appris à planter des tiges et semer des graines, tout en contemplant, à côté de leur lieu d'apprentissage, quelques poules et deux grands paons, perchés sur les grilles d'une grande cage.

La réalisation par les jeunes artistes-peintres autodidactes et au geste muri, Aymen Aklouche de Constantine et Mohamed Mahdi Begnine d'Alger, de fresques dédiées au, patrimoine bâti d'Alger, au recyclage de la matière plastique et à la gloire de l'Algérie et de la Palestine, dont la population à Ghaza, continue de subir la barbarie criminelle de l'armée sioniste, ont également marqué cette soirée.

La manifestation "Soirée sans voitures" à Alger était l'occasion pour beaucoup de touristes et de familles de la capitale et des différentes localités de la périphérie, ainsi que celles de la diaspora établie en Europe, notamment, de prendre du plaisir entre la visite des différentes activités programmées pour tous les âges et les prestations des cafés et restaurants restés ouverts pour les servir.