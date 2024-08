Congo-Kinshasa: Genocost - Le Conseil urbain de la jeunesse de Butembo appelle à l'unité des Congolais

Le Conseil urbain de la jeunesse de Butembo a lancé un appel à l'unité des Congolais pour faire face aux ennemis de la paix. Cet appel a été lancé le vendredi 2 août, lors de la commémoration du Genocost (le génocide congolais perpétré pour des gains économiques).

Franck Mukenzi, président du Conseil urbain de la jeunesse de Butembo, a souligné l'importance de mener cette lutte de manière responsable et non violente. « L'unité des Congolais doit primer. C'est ce qui va nous amener à la réussite et battre l'ennemi, si du moins nous travaillons ensemble. », a-t-il déclaré.

Franck Mukenzi a mis en garde contre les luttes isolées et les attaques violentes entre compatriotes, soulignant que ces actions ne font qu'aggraver la situation. « À un certain moment, il y a des gens qui mènent des luttes isolées, ils s'attaquent violemment à leurs semblables sans aucune réflexion, et au bout du compte, on se rend compte que nous sommes en train de nous entre-tuer sans le savoir. Toutes nos actions doivent être orientées vers l'ennemi que nous connaissons bien, tous. »

Il a identifié les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, et les ADF comme les principaux ennemis menaçant la paix dans la région. Mukenzi a également condamné les actes de justice populaire, soulignant l'importance de laisser les services spécialisés mener les investigations. « Si on attrape un suspect, nous ne devons pas le tuer, il doit être orienté vers les services spécialisés afin de comprendre qui il est, combien ils sont, avec qui ils travaillent, etc. C'est ce qui facilitera l'investigation aux services de sécurité. C'est ça l'unité dont nous parlons. »