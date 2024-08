Algérie: Président du CSJ - Nécessaire mobilisation de tous pour la préservation de la stabilité dont jouit le pays

MILA — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a affirmé samedi à Mila que son instance "est hautement consciente de son devoir et de la particularité de la conjoncture historique qui exige la mobilisation de tous pour la préservation de la stabilité dont jouit l'Algérie".

Dans son allocution d'ouverture du forum de la jeunesse de Mila organisée à la bibliothèque de lecture publique M'barek-Bensalah sous le slogan "efficacité dans le développement et fidélité à la promesse", M. Hidaoui a indiqué que le CSJ "est pleinement conscient qu'il ne faut pas laisser passer ce moment historique particulièrement favorable à la préservation de la stabilité dont nous jouissons aujourd'hui sous une gouvernance qui a ouvert la voie au citoyen de participer à la vie politique publique".

Il a salué à l'occasion ce qui a été réalisé en termes de réformes et initiatives depuis 2019 dans une vision et une dynamique qui ont offert à la jeunesse le cadre opportun pour participer avec efficacité dans les divers domaines de l'édification nationale, mettant l'accent sur le sens élevé de patriotisme chez les jeunes algériens qui prennent pour modèle la jeunesse artisane de la Glorieuse révolution de libération.

Hidaoui a ajouté: "nous nous retrouvons aujourd'hui devant une scène politique véritable qui requiert de la jeunesse et de toutes les catégories de la société d'y adhérer en s'imbibant des valeurs de patriotisme, de volontariat, de sacrifice et de conscience de la nécessité de participer à la construction et de saisir l'occasion des rendez-vous majeurs dont les prochaines élections qui constituent une opportunité exceptionnelle à laquelle la jeunesse doit participer".

Le président du Conseil supérieur de la jeunesse a présenté aux éléments de l'Armée nationale populaire ses félicitations à l'occasion de la Journée nationale de l'armée (4 août), mettant l'accent sur le rôle assumé par l'institution militaire dans la préservation de la sécurité et la stabilité et dans la défense du pays et de ses frontières contre toutes les menaces.