Tunisie: JO de Paris 2024-Natation - Le Tunisien Ahmed Jaouadi qualifié pour la Finale du 1500m

Le nageur tunisien Ahmed Jaouadi a relevé le défi en se qualifiant avec brio pour la finale du 1500 mètres NL, lors des Jeux Olympiques de 2024, à l'issue des qualifications disputées ce samedi à la piscine Arena La Défense.

Jaouadi a remporté la première place de la série 4 des qualifications avec un temps de 14:44.20, terminant troisième au classement général derrière l'Irlandais Daniel Wiffen (14:40.34) et l'Italien Gregorio Paltrinieri (14:42.56).

Les autres finalistes sont le Français David Aubry (14:44.90), le Turc Kuzey Tuncelli (14:45.27), l'Américain Bobby Finke (14:45.31), le Francais Damien Joly (14:45.52) et le Hongrois David Betlehem (14:45.59).

Tout au long de la course qui s'est déroulée devant près de 15 000 spectateurs, Jaouadi, placé dans le couloir 7, a alterné entre les troisième et quatrième positions avant de prendre progressivement de l'avance sur ses concurrents, notamment les Allemands Florian Wellbrock et Sven Schwarz. Après environ 700 mètres de course, le nageur est passé en tête dépassant l'Américain Bobby Finke et le Hongrois David Betlehem (troisième).

Le Tunisien, le plus jeune nageur sur la distance (19 ans) qui a réalisé par la même occasion un record personnel (ancien : 14:48.69), tentera dimanche de créer la surprise et de remporter sa première médaille olympique après avoir été éliminé aux qualifications du 400 m NL et terminé au pied du podium du 800 m NL.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Jaouadi a exprimé sa satisfaction d'avoir atteind la finale avec brio, affirmant son intention de montrer un visage honorable, dimanche en finale.

Il a reconnu qu'il a bien géré la course malgré la forte concurrence au niveau des premières places, parvenant à terminer en tête de sa série et à se qualifier en finale, tout en restant confiant quant à ses chances de réaliser une bonne performance dimanche.