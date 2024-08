Congo-Kinshasa: GENOCOST - Mukwege pour la fin de l'exploitation et de l'injustice qu'endurent les Congolais

Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege a estimé, à l'occasion de la commémoration du GENOCOST, qu'il est temps de mettre fin à l'exploitation, à la souffrance, à l'humiliation et à l'injustice qu'endurent les Congolais.

Les responsables étatiques et non étatiques du pillage des ressources de la RDC et des atrocités de masse doivent rendre des comptes, a-t-il ajouté.

Alors que les pays économiquement avancés planifient une transition énergétique dite verte, il y a urgence à assurer la transparence du commerce des minerais stratégiques et à mettre fin aux liens qui existent entre les groupes armés et les sociétés d'exploitation minière, les réseaux de contrebande et de trafics et les filières opaques d'approvisionnement transfrontalier, a recommandé le Dr Denis Mukwege sur son compte X.

« En cette journée commémorative du génocide congolais, nos pensées vont à toutes les victimes et les communautés martyres qui ont enduré les pires crimes depuis des décennies pour satisfaire des intérêts économiques et géostratégiques », écrit Dr Denis Mukwege.