Congo-Kinshasa: Le gouvernement provincial de Kinshasa investi

Le gouvernement provincial de Kinshasa a été investi ce dimanche 4 août, après la réplique du gouverneur Daniel Bumba Lubaki aux préoccupations des élus provinciaux au sujet de son programme quinquennal. Le gouverneur de Kinshasa promet de réussir à faire de la capitale congolaise « une ville moderne salubre et sécurisée ».

Sur les 42 députés provinciaux que compte l'assemblée provinciale après le départ de six députés au Sénat et de deux au gouvernement provincial, rapporte l'Agence congolaise de presse, 31 ont voté pour le programme.

Après l'investiture de son gouvernement, le gouverneur Daniel Bumba a appelé les Kinois au changement des mentalités pour la réalisation de tous les projets contenus dans son programme d'actions.

Un programme chiffré à plus de 10 milliards USD

Le programme présenté par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki à l'assemblée provinciale, le samedi 3 août, en vue d'obtenir son investiture est chiffré à 10 milliards 900 millions USD. Ce programme dénommé "Kinshasa Ezo Bonga" compte 11 axes prioritaires, dont les principaux sont :

la sécurité,

l'assainissement et salubrité,

l'amélioration de la voirie et mobilité,

l'aménagement de la ville,

la construction de bâtiments publics urbains,

l'érection d'une nouvelle ville

et la transformation numérique.

Sur le plan sécuritaire, le gouvernement de la ville de Kinshasa s'engage à mettre fin au banditisme urbain, communément appelé « Kuluna », aux vols, enlèvements et autres fléaux.

En matière d'assainissement, Daniel Bumba a annoncé le lancement imminent de plusieurs projets visant à « débarrasser Kinshasa de ses déchets ».

L'ouverture de centres d'enfouissement est également prévue pour gérer l'évacuation des déchets.

« Dans le secteur de l'aménagement, urbanisme et habitat, la construction d'un nouvel immeuble du gouvernement provincial et l'érection d'une nouvelle ville de Kinshasa, les biens immobiliers spoliés seront identifiés et récupérés sous notre gouverne. Dans le secteur de la Santé, il faut faire l'état des lieux pour avoir de précision claire et nette pour une bonne mise en oeuvre du programme de santé universelle à Kinshasa et construire un grand hôpital et une morgue dans la partie ouest de la ville », a promis Daniel Bumba.

Le programme prévoit aussi d'améliorer la mobilité des habitants par la construction et la réhabilitation des infrastructures routières et ferroviaires.

Le financement de ce programme est réparti sur cinq ans, avec 577,6 millions de dollars prévus pour 2024, 878,6 millions pour 2025, 1,5 milliard pour 2026, 2,7 milliards pour 2027 et 5,08 milliards pour 2028.