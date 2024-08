Algérie: L'ANP source de fierté pour tous les Algériens

Alger — L'Armée nationale populaire (ANP) est une source de fierté pour tous les Algériens liés à leur Armée par une relation particulière, distinctive et unique au monde, a affirmé le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil.

"Nous considérons sincèrement et fidèlement que l'ANP est une source de fierté pour tous les Algériens et Algériennes en raison de ce qu'elle a réalisé à plusieurs niveaux. Elle a été résolument aux côtés de sa nation, dans toutes les difficultés et crises auxquelles le pays a été confronté, ce qui a consolidé la cohésion du peuple avec son armée et l'interdépendance de leur destin et leur vision prospective commune au service de la patrie en toutes circonstances", a écrit M. Goudjil dans une contribution parue dimanche dans plusieurs titres de la presse nationale à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'Armée (4 août), instituée par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, en 2022.

Soulignant que l'ANP "est le garant constitutionnel de l'unité et de la souveraineté du pays", M. Goudjil a fait observer que "cette relation Peuple-Armée a accru l'immunité de l'Etat national et renforcé la capacité de l'Algérie à relever les défis actuels et à protéger sa sécurité nationale grâce à son Armée bienveillante", ajoutant que cette relation "revêt de jour en jour une importance croissante".

%

"Compte tenu des défis géopolitiques et sécuritaires au Maghreb, dans la région du Sahel et dans la Méditerranée comme espaces géopolitiques faisant partie de l'espace vital de notre pays, il faut donc renforcer ce lien distinctif et important pour consolider le front intérieur", a encore souligné M. Goudjil.

Dans ce contexte, le président du Conseil de la nation a affirmé que "l'Algérie aujourd'hui, plus que jamais, s'appuie sur son Armée qui assume pleinement ses fonctions souveraines, protégeant les citoyens et les institutions de la République, combattant les résidus du terrorisme et défendant l'intégrité territoriale avec professionnalisme, en comptant sur sa disponibilité opérationnelle maximale, la modernisation de son équipement et le développement de ses capacités en armement".

Il a rappelé, à cet égard, la décision prise par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, de faire du 4 août "Journée nationale de l'Armée", considérant qu'il s'agit d'une "initiative sage ayant ravivé la mémoire nationale et célébré un grand jour qui, malgré ses connotations profondes, n'a jamais été auparavant correctement apprécié et honoré".

Goudjil a fait remarquer que le 4 août 1962, "une nouvelle Armée avait vu le jour, issue de la glorieuse Armée de libération nationale (ALN), une Armée qui est passée de la guerre à la paix en franchissant la ligne de l'enfer vers le bonheur de la liberté".

Pour M. Goudjil, "la Révolution triomphante de Novembre était nourrie d'une flamme populaire, avide de liberté, empreinte de patriotisme intemporel et dont l'incandescence est plus vivace aujourd'hui dans la nouvelle Algérie novembrislite".

Il s'agit d'une "Algérie nouvelle dont les jalons sont mis en place par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour devenir un Etat prestigieux basé sur la stabilité de l'édifice institutionnel, la diplomatie active et proactive, l'économie du savoir et les start-up, avec une nouvelle approche économique diversifiée et un développement durable mené par les compétences scientifiques", a-t-il souligné.

A cette occasion, M. Goudjil a salué le "degré de patriotisme élevé et les valeurs de sacrifice, d'abnégation et de fidélité à la patrie de tous les membres de l'ANP".