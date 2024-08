Algérie: Viandes blanches - Déstockage de quantités importantes pour stabiliser les prix

Alger — Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a décidé, en coordination avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, le déstockage de quantités importantes de viandes blanches sur le marché national à des prix compétitifs, en vue de lutter contre la spéculation et la hausse injustifiée des prix, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère de l'Agriculture.

"Dans le cadre de la régulation du marché national et de la stabilité des prix des viandes blanches ainsi que de la lutte contre la spéculation et la hausse injustifiée des prix afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a décidé, en coordination avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, de déstocker des quantités importantes de viandes blanches disponibles au niveau de la Société algérienne de régularisation des produits agricoles (SARPA) et de l'Office national des aliments de bétail (ONAB)", lit-on dans le communiqué.

A cet effet, ajoute la même source, "les ministères de l'Agriculture et du Développement rural, et du Commerce et de la Promotion des exportations invitent les commerçants grossistes et les bouchers à se rapprocher de ces deux établissements sis aux quatre-chemins de Kouba, Gué de Constantine

(Alger), ou des unités y relevant au niveau des wilayas afin de s'approvisionner en quantités nécessaires à des prix compétitifs".