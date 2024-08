Algérie: Présidentielle - Le candidat du MSP Abdelaali Hassani Cherif présente son programme électoral

Alger — Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP) et candidat à la présidentielle du 7 septembre, M. Abdelaali Hassani Cherif, a présenté, dimanche à Alger, son programme électoral.

Animant une conférence de presse, M. Hassani Cherif a indiqué que son programme électoral pour la présidentielle du 7 septembre s'intitulera "Opportunité" (Forsa) "en vue de consacrer les composantes de l'identité nationale et de cristalliser une vision de développement global et durable capable de mobiliser les capacités humaines et matérielles, d'atteindre l'autosuffisance, de renforcer la structure de la société et d'associer tous les Algériens au développement et à la prospérité du pays".

Après avoir affirmé que son programme avait pour référence la Déclaration du 1er Novembre, tout en prônant la modération et le juste milieu, le candidat a fait savoir que tous ses engagements s'accompagnaient d'un plan d'action bien élaboré pour leur concrétisation.

Le plan pour la réalisation de ce programme, a-t-il précisé, "comprend cinq (5) priorités notamment la réforme du système politique, l'établissement d'un partenariat politique, la réalisation d'une réforme constitutionnelle, législative et institutionnelle et l'adoption de l'administration électronique".

Il a, en outre, souligné que son programme aspirait à "un passage progressif vers le régime parlementaire fondé sur la reddition des comptes et la séparation des pouvoirs, ainsi qu'une plus grande participation de la femme et des jeunes à la vie politique", ajoutant que son programme visait également à mettre en place un modèle économique et social de solidarité.

Le candidat a cité parmi ses priorités, la protection du front social, l'amélioration du pouvoir d'achat, le renforcement de la place de l'Algérie sur la scène internationale et régionale et l'affirmation de sa position immuable vis-à-vis de ses causes centrales, à savoir la cause palestinienne et du Sahara occidental.