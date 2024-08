Algérie: Le Président de la République préside la cérémonie de célébration de la Journée nationale de l'ANP

Alger — Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche, au Cercle national de l'Armée à Béni-Messous, une cérémonie en l'honneur des retraités de l'Armée nationale populaire (ANP), issus de l'Armée de libération nationale (ALN), des familles de martyrs du devoir national, ainsi que des grands invalides et blessés de la lutte antiterroriste relevant de l'ANP, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'ANP, correspondant au 4 août de chaque année, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui, dimanche 4 août 2024, au Cercle national de l'Armée à Béni-Messous, une cérémonie en l'honneur des retraités de l'ANP, issus de l'ALN, des familles de martyrs du devoir national, ainsi que des grands invalides et blessés de la lutte antiterroriste, relevant de l'ANP", précise la source.

A son arrivée, le Président de la République a été accueilli par le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, où une formation militaire lui a rendu les honneurs.

"Ont pris part à cette cérémonie, Messieurs le Président du Conseil de la nation, le Président de l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre, le Président de la Cour constitutionnelle, des Conseillers de Monsieur le Président de la République, des membres du gouvernement, le Général d'Armée Commandant de la Garde Républicaine, le Secrétaire Général du ministère de la Défense nationale, les Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, le Commandant de la Première Région militaire, les Chefs de Départements, les Directeurs et Chefs de Services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-major de l'ANP, de hauts cadres de l'Etat, des personnalités nationales et des moudjahidine", note le communiqué.

A cette occasion, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a prononcé une allocution dans laquelle il a souhaité "la bienvenue à Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, en lui exprimant ses remerciements d'avoir bien voulu présider cette cérémonie".

"Cette Journée bénie, ainsi instituée par Monsieur le Président de la République, traduit la fidélité et la reconnaissance de la nation envers les sacrifices des personnels et des cadres de l'ANP, digne héritière de l'ALN, tout au long du parcours de l'Algérie indépendante, à commencer par la phase de construction et d'édification jusqu'à celle de la crise sécuritaire traversée par notre pays, durant laquelle les personnels de l'ANP ont su faire face, avec vigueur et détermination, au terrorisme barbare et réussi, aux côtés des fidèles enfants de la patrie, à mettre en échec le dessein de destruction de l'Etat national et à préserver le régime républicain du pays", a-t-il indiqué.

Le Général d'Armée a souligné que l'Armée nationale populaire "a toujours été au cœur des batailles et des défis majeurs que l'Algérie a vécus et qu'elle est déterminée à aller de l'avant sur la voie du développement et de la modernisation, fidèle qu'elle est aux valeurs et vertus des vaillants prédécesseurs".

"Cette ligne de conduite que le Haut Commandement a veillé à ancrer chez nos personnels, a permis à nos Forces armées de franchir des étapes considérables sur la voie de la modernisation et du développement et de porter aux niveaux escomptés notre disponibilité opérationnelle, faite d'aptitude au combat, de professionnalisme élevé et d'imprégnation des valeurs et vertus des artisans de notre histoire, riche qu'elle est de sacrifices et de gloires, et de ceux qui ont consenti le don suprême pour que vive l'Algérie indépendante, forte et sereine", a-t-il relevé.

"Il importe de souligner qu'à cette occasion, des cérémonies ont été présidées par les Commandants des Régions militaires en l'honneur de retraités de l'ANP issus de l'ALN, de familles de martyrs du devoir national, ainsi que de grands invalides et blessés de la lutte antiterroriste relevant de l'ANP, où des attestations honorifiques et de reconnaissance leur ont été remises au nom de Monsieur le Président de la République", conclut le communiqué du MDN.